La Xunta asegura que tiene "serias dudas" de que el AVE esté en 2021

Santiago de Compostela, 19 dic (EFE).- La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha expresado este sábado las "serias dudas" de la Xunta ante las afirmaciones de Gonzalo Caballero (PSdeG) y de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, de que el AVE entre Madrid y Galicia estará en marcha en 2021.

En un acto en Lalín (Pontevedra), según un audio remitido por la Consellería, Vázquez ha replicado al secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, que el día anterior había dicho, tras reunirse con la presidenta de Adif, que las obras de llegada del tren de alta velocidad a Galicia concluirán el próximo año 2021 pese a los “retrasos causados por Feijóo y Rajoy".

Caballero, a su vez, replicaba de este modo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien unos días antes había asegurado que el tren de alta velocidad no estaría listo en 2021, para lo que aludió a "informes" que maneja su gobierno.

"Es bueno no engañar a nadie. No vamos a tener tren de alta velocidad ni en 2020 ni en 2021; pasará el año santo y Galicia no tendrá tren de alta velocidad que la conecte con Madrid", dijo el presidente gallego tras reunirse con el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar.

La conselleira de Infraestructuras ha defendido, además, que la Xunta siempre ha mantenido "la misma lealtad e intensidad" en sus reclamaciones al Gobierno central, independientemente de qué partido lo sustentase en cada momento, respecto a la llegada del AVE a Galicia.

Vázquez ha pedido tanto a Caballero como a Pardo de Vera que "reflexionen" y ha recordado a la presidenta de Adif que estaba "al frente del equipo que decía que las obras acabarían en 2019 y no fue así".

"Es la misma persona que ratificó en varias ocasiones que las obras finalizarían en 2019 y ahora dice que estará en funcionamiento en 2021", ha señalado la conselleira, que ha concluido: "En la Xunta tenemos más que serias dudas de que Caballero y la presidenta de Adif acierten y de que el AVE llegue en 2021".