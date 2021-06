La Xunta irá hasta las "últimas instancias" en defensa del marisqueo frente al Gobierno

Santiago de Compostela, 8 jun (EFE).- La conselleira del Mar, Rosa Quintana, ha asegurado que la Xunta emprenderá las acciones precisas para defender "hasta las últimas instancias" su plan de marisqueo ante lo que considera un "injerencia" del Gobierno central en las competencias exclusivas de la comunidad autónoma.

En una comparecencia en el pleno del Parlamento, ha cargado contra la actitud del Ministerio de Transición Ecológica por haber presentado un recurso contencioso-administrativo contra ese plan general de explotación marisquera para el período 2021-2023 por considerar que se aprobó sin el informe preceptivo.

Quintana ha cuestionado que este informe sea necesario, cuando no lo ha sido en los últimos 29 años, y ha asegurado que no es solo "un papelito", como le ha dicho el PSdeG, sino "una renuncia expresa" a las competencias exclusivas de Galicia en marisqueo. "No lo voy a hacer", ha aseverado.

Además, ha advertido que este recurso y la posible anulación o suspensión el plan marisquero, que engloba un total de 94 planes de gestión de las distintas cofradías, "pone en riesgo" el futuro de sector marisquero y ha criticado al Gobierno por iniciar esta "guerra" que afectará a 8.700 personas que viven del sector.

"Una guerra que no es del Gobierno central contra el Gobierno gallego, sino del Gobierno central contra el sector el mar gallego. Como dice el himno gallego: Non nos entenden, non", ha concluido.