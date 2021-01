Yaku: El candidato indígena "4E" que busca limpiar la minería y la corrupción

Quito, 28 ene (EFE).- El líder indígena Yaku Sacha Pérez Guartambel quiere llegar a la Presidencia de Ecuador para promover una minga (trabajo voluntario en quichua) de limpieza a la minería por el daño ambiental a la naturaleza, y contra la corrupción, por el desastre moral y económico causados al país.

Su propuesta es, según él, de nueva generación, una evolución "4E", por las iniciales de Ecología, Economía, Educación y Ética; una estrategia que expondrá ante el electorado en los comicios presidenciales del próximo 7 de febrero.

Arropado por el movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez se declaró, en una entrevista con Efe, equidistante de la derecha neoliberal y de la izquierda ortodoxa, y por ello comulga con lo que denomina la "izquierda ecológica y comunitaria".

UN CAMBIO POR LA SALUD Y LA VIDA

Al presidente Lenín Moreno "le quedó demasiado grande la Presidencia", según Pérez y por ello, propone una minga por la salud y la vida.

Y es que para el candidato indígena, el manejo que Moreno ha hecho contra la pandemia del coronavirus es "absolutamente cuestionable".

Además, las múltiples denuncias de supuesta corrupción en el marco de la pandemia obligan al país a llevar adelante una "minga por la honestidad", agregó el popularmente conocido como "Yaku", que cuestiona la "crisis moral" en la que dice está envuelto el actual Gobierno.

Han habido denuncias "de hasta 9.000 por ciento de sobreprecios" en la adquisición de medicinas e insumos para la pandemia, "la entrega de hospitales" públicos a manos de grupos de poder y "actos de nepotismo y favoritismo" para allegados del Gobierno, son parte de los cuestionamientos a la gestión de Moreno, recordó.

Ha sido tanta la desatención, que los pueblos indígenas del país han tenido que recurrir a los "saberes ancestrales" para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus ante la ausencia del Estado.

Contó que él pudo sortear la pandemia gracias a la medicina ancestral, con el uso de jengibre, manzanilla y eucalipto, entre otras plantas medicinales.

Pero la crisis sanitaria no generó la crisis económica, como ha intentado justificar el Gobierno, "mas bien la ha agudizado", opinó Yaku.

"Moreno ha buscado auxilio" del Fondo Monetario Internacional, "pero parece que no le importa el futuro", ya que esa relación con el multilateral podría "dejar hipotecado al país", apuntó.

"Someternos al FMI es como intentar apagar el fuego con gasolina", apostilló el candidato indígena.

YAKU Y SU PROPUESTA DE RECONCILIACIÓN

Para Yaku, el país ya ha sufrido mucho y es necesario sanar las heridas, por ello aseguró que si llega a la Presidencia no ejercerá "ninguna persecución política" contra nadie, pues recordó que él fue víctima de ello en el pasado, especialmente durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

"No hagas lo que no te gustaría que te hagan", aconsejó, aunque corrigió y dijo que "eso no significa dejar en la impunidad" a quienes tengan deudas pendientes con la justicia por haber cometido actos de corrupción.

Según Yaku, su administración promoverá un proceso de "reconciliación en doble sentido: Reconciliación con la madre naturaleza por tanta destrucción" y otra "reconciliación nacional, para dejar atrás los rencores" que no permiten el desarrollo.

Es el momento de "volver a respirar tranquilidad, paz, derechos y libertades", apostilló.

UN ECUADOR SIN MINERÍA Sí ES POSIBLE PARA YAKU

Carlos Ranulfo Pérez Guartambel para honrar sus orígenes indígenas se cambió de nombre en agosto de 2017 por Yaku Sacha, que en lengua kichwa quiere decir agua y bosque.

Esa identidad con la cosmovisión andina le ha llevado a plantarse como objetivo la posibilidad de alcanzar para Ecuador el título de "País libre de minería" y promover otras formas de desarrollo basadas en actividades que privilegien el cuidado del ambiente y la sostenibilidad de los pueblos, como el turismo y los servicios ambientales.

En minería, explicó, "todas las cifras que nos venden las empresas mineras, amplificadas por los medios de comunicación, son un mito" pues, por ejemplo, el turismo aporta un 4 % al Producto Interno Bruto del país, mientras que la minería menos del 1 %.

El Gobierno sostiene que es un 1,6 y aspira a incrementarlo como vía rápida de ingresos frente a su falta de liquidez.

Además, dijo que la minería reparte el 95 % para las grandes empresas y apenas el 5 % al Estado, aunque deja al país muchos pasivos ambientales.

"La minería es pan para hoy y hambre para mañana" y por ello se debe frenar esa actividad que en Ecuador ha causado tanto daño, remarcó el líder indígena.

Fernando Arroyo León