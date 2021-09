Yolanda Díaz acusa a Casado de cometer un error "histórico" al poner "en jaque" el CGPJ y rebelarse ante la Constitución

Recrimina que el PP se ha convertido en el partido de la "destrucción" y su único objetivo es soñar con acabar con el gobierno sin propuestas

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado que le da "tristeza" la deriva del PP y ha advertido al líder de esta formación, Pablo Casado, que cometerá un error "histórico" si persiste en bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, la también ministra de Trabajo ha confesado que le "da pena" que un dirigente que aspira a gobernar el país, como es Casado, se "rebele frente a la Constitución" y "ponga en jaque un poder tan importante como es la Justicia y el órgano de gobierno de los jueces".

"Me parece gravísimo. Me parece que el PP está cometiendo un error que se va a convertir en histórico y lo va a sufrir en carne propia Pablo Casado. Un dirigente que esté a la altura de las circunstancias de su país no puede rebelarse frente a las instituciones y frente a la Constitución", ha señalado Díaz tras ser preguntada por los 1.000 días de bloqueo del CGPJ y las declaraciones del presidente del PP, avisando al Ejecutivo que perdiera toda esperanza de renovar este órgano.

EL PP ES EL PARTIDO DE LA "DESTRUCCIÓN"

También ha censurado que "no es comprensible" la posición de la actual dirección popular, que ha llevado al PP a ser el partido del "no y de la destrucción", pues su único objetivo es "soñar" con acabar con el Ejecutivo, pero sin realizar propuestas alternativas.

Por tanto, la vicepresidenta ha opinado que así no se logra construir país y ha recriminado la dinámica de la oposición del PP, que en materia como el precio de la luz demandó al Gobierno que redujera impuestos pero, cuando el Ejecutivo formuló esa medida, votó en contra.

Por otro lado, ha manifestado que los socios de coalición tienen que "entenderse" de cara a diseñar los próximos Presupuestos Generales del Estado, pues es importante disponer de unas cuentas públicas que piensen "a lo grande".

También está convencida de que, "más allá de las posiciones ultramundanas" del principal partido de la oposición, esos Presupuestos van a concitar un acuerdo "hipermayoritario" en el arco parlamentario del Congreso para lograr aprobarlos.