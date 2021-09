Yolanda Díaz destaca que trabaja en un nuevo "proyecto de país" para la próxima década y no piensa ahora en candidatura

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado que no está pensando en su posible candidatura a las elecciones generales pero ha destacado que va a trabajar, con "carácter inmediato", mediante un "proceso de escucha", en un "proyecto de país para la próxima década" para responder a esa "España moderna" que quiere "cambios".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Díaz ha insistido en que agradece el "cariño" del exvicepresidente Pablo Iglesias, que le propuso como futura candidata de Unidas Podemos a los comicios generales, pero que "como sabe todo el mundo" ella "no está en esas" ahora.

"Es una decisión que voy a tomar exclusivamente yo", ha ahondado Díaz para insistir en que no está pensando en una candidatura pero sí en ese "nuevo proyecto" basado en la proceso de escucha activa, pues terminó el tiempo de los gobernantes que están "sordos" o "paralizados".

"Desde ya mismo me pongo a escuchar a mucha gente, no para una candidatura (...) Si estuviera pensando en una candidatura, ya me conocen, lo diría. No estoy ahí y, sin embargo, voy a trabajar para que mi país despliegue un proyecto nuevo", ha explicado para aludir, por ejemplo, a la necesidad de abrir el diálogo con miembros de la sociedad civil sobre temas como la ampliación del aeropuerto de El Prat, ahora suspendida.

Según ha relatado, ese proyecto buscará poner a las mujeres al frente, mirar a Europa y poner las políticas de cuidados en el centro de la actividad política, acorde con la "España moderna". Tras ese proceso de escucha, Díaz luego decidirá qué va a hacer.

En esos múltiples contactos con muchas personas, la también ministra de Trabajo ha detallado que el lunes se reunirá con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y también con la vicepresidenta de esta región, Mónica Oltra.

NO CONTEMPLA CAMBIOS

Preguntada sobre si piensa hacer cambios en el ala del Gobierno que corresponde a Unidas Podemos, Díaz ha señalado que no lo contempla y que ahora están centrados en las 47 grandes reformas estructurales que debe acometer el país.

Y es que ha recordado que antes de la remodelación en la parte del Ejecutivo que ostenta el PSOE, su espacio político ya hizo cambios a raíz de la salida de Iglesias cuando decidió ser candidato a los últimos comicios madrileños. En consecuencia, están volcados en acometer estas normas estructurales que tiene pendiente el país.