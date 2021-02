Yolanda Díaz: todos quieren gobernar con ECP porque son "la voz entre dos Cataluñas"

TARRAGONA, 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que todos los partidos que se presentan a las elecciones catalanas quieren gobernar con En Comú Podem (ECP) porque saben que son "la voz entre dos Cataluñas".

Lo ha dicho en el mitin de los comuns 'El trabajo que Cataluña merece' en Tarragona, junto al número dos de la candidatura, Joan Carles Gallego; el cabeza de lista por Tarragona, Jordi Jordán, y su número dos, Yolanda López.

"Todo el mundo plantea que todos quieren gobernar con nosotras porque saben que somos la voz entre dos Cataluñas, porque saben que somos la garantía de coser esa pequeña herida", según Díaz, y ha asegurado que el 14F es clave para salir de la crisis provocada por la pandemia.

Para hacerlo, considera fundamentales tres pactos: la reconstrucción de un acuerdo social "con la gente dentro y con el trabajo decente en el centro"; un pacto territorial, y un pacto intergeneracional para tener en cuenta a los jóvenes, a quienes pide que vayan a votar el domingo.

Díaz ha defendido que desde el Gobierno han demostrado que pueden y deben gestionar la crisis de manera diferente: "Que podemos hacer las cosas bien, que sabemos gobernar y gestionar, que lo hacemos moderadamente bien, que no robamos, que no hacemos cosas extrañas, no tejemos redes clientelares, que no hacemos más de lo mismo".

Ha asegurado que han protegido a 3,4 millones de trabajadores, de los cuales casi un millón son catalanes, y que esto ha supuesto "un esfuerzo tremendo para las arcas públicas con una inversión en Cataluña de más de 2.400 millones de euros".