Yolanda Díaz recuerda al PP sus "viernes negros" de recortes y desahucios

Madrid, 12 may (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado al PP "los viernes negros" del gobierno de Mariano Rajoy con "recortes en las pensiones, con desahucios y mucho sufrimiento y dolor" y ha insistido en que el Gobierno de coalición no se va a dejar distraer.

"Olviden el aforismo que hacen suyo y no dejen caer España para después intentar recuperarla ustedes. Apoyen al Gobierno y trabajen por el bien común", ha pedido Díaz al diputado y secretario general del PP, Teodoro García Egea, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

García Egea ha preguntado a la ministra si cree que los resultados electorales en Madrid avalan su programa político en el Ministerio de Trabajo y ha señalado que el Ejecutivo de coalición sufre "tanto desgaste porque gobierna contra la gente", toda vez que le ha recordado el sorpaso de Más Madrid al PSOE en la Comunidad de Madrid.

"El mérito del partido socialista es que va de sorpaso en sorpaso y así hasta el final", ha incidido el dirigente popular que también ha recordado los recortes "históricos" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que le llevaron al fin de su mandato, "como el 4 de mayo será el fin de Sánchez".

La vicepresidenta tercera le ha respondido que el único momento histórico es el que se registró cuando la tasa de paro llegó al 27 % con el Ejecutivo del PP, que destruyó 3,6 millones de empleos.

Díaz ha reiterado que a día de hoy solo quedan 200.000 puestos de trabajo por crear para que la afiliación a la Seguridad Social esté en los niveles de antes de la pandemia al tiempo que ha criticado que Madrid no tenga Presupuestos todavía tras 28 meses.

La ministra de Trabajo también ha pedido a Vox que hagan "algo por España" después de que la diputada de esta formación Macarena Olona le haya reprochado que conociera los despidos de Caixabank cuando se aprobó su fusión con Bankia.

"Podrían haberlo evitado ministra comunista", le ha espetado Olona en varias ocasiones tras reprochar a Díaz que hayan "protegido a los bancos" y "respaldado" indemnizaciones a los dirigentes de Caixabank.

"Yo no me voy a distraer y vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de la gente", ha advertido Díaz al PP y a Vox mientras el diputado popular le acusaba de querer subir impuestos y le avisaba de que "los españoles no quieren limosnas sino que quieren empleo y saben que su política económica es un estado de alarma permanente".