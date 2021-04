Yolanda Díaz ve al PP "secuestrado" por Vox y pide a Casado que se desvincule y se coloque con los demócratas

Pide a Casado que se comprometa a decir que Vox, que "vulnera los derechos humanos", no estará en las instituciones

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha reclamado al PP que manifieste claramente su desvinculación con Vox, dado que ahora están "secuestrados" por una formación que "vulnera los derechos humanos" y carecen de "programa de gobierno".

Además, ha reclamado al líder popular, Pablo Casado, que "sea europeo", se coloque del lado de los demócratas" y "esté a la altura" de las circunstancias" comprometiéndose a que Vox no entre en las instituciones. Sobre todo, le ha pedido demostrar que "no vale todo" aunque esa alianza con este partido le pueda parecer "rentable" electoralmente.

"Entiendo que Casado es un demócrata pero hay límites que son claros", ha subrayado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, para aludir a las "graves amenazas" que han recibido varios miembros del Gobierno, la última este lunes a la ministra Reyes Maroto, y el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la reacción del exvicepresidente al dudar Vox de la veracidad de las mismas.

Tras escuchar unas declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de que la izquierda lo está pasando mal en esta campaña regional, la vicepresidenta ha comentado que tiene "razón" dado que los "amenazados" son precisamente dirigentes de este espectro político, por lo que no caben "bromas".

También ha destacado que Vox le está marcando la "agenda" y que están pasando "cosas gruesas", como el decir que las "mujeres no sufren ningún tipo de violencia", impedir que se aprueben declaraciones institucionales en la Asamblea de Madrid a favor de los derechos de las mujeres o que perciben sueldos inferiores prácticamente porque "quieren".

LE GUSTARÍA QUE EL PP PIENSE COMO FEIJÓO

"La derecha en nuestro país debería ser democrática. Yo no soy de derechas, no pienso como Pablo Casado, pero me parece que sí hay que ser un poco europeo y colocarse del lado de los demócratas. Y este es el problema que tenemos", ha enfatizado la vicepresidenta.

Y es que ha insistido en que le gustaría escuchar a miembros del PP "soy de derechas pero estoy con la democracia y, por tanto, garantizar que en el país cualquier institución no va a haber representantes que vulneren los derechos humanos". Por tanto, ha asegurado que es "sencillo" adoptar esta posición ante Vox y que "basta" con oír al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para "pensar libremente lo que uno piensa pero, lógicamente, ser un demócrata".

Por otro lado, ha lamentado la "frivolidad" del PP al hacer una campaña electoral que tiene como lema entre 'comunismo o libertad'. ¿Qué nos quiere decir, que no hay libertad en este país?" ha reprochado Díaz para advertir del riesgo que tiene que representante públicos digan cosas "para ganar votos" que posteriormente pueden cambiar valores sociales.

De esta forma, ha señalado que la línea deben marcarla las formaciones cumpliendo la Constitución, siguiendo el marco de la Unión Europea y, sobre todo, respetar los derechos fundamentales.

También ha lamentado que, en plena crisis del Covid-19, se incurran en "espectáculos" como ciertos debates en el Congreso que son una "vergüenza". Concretamente, cree que no es tolerable que se diga en sede parlamentaria que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es un dictador", pues debe cesar el "ruido" que impide la discusión política