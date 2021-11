Zapatero asegura que "vamos a ver presidente" a Lula en Brasil

Bruselas, 15 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero vaticinó este lunes que el exmandatario brasileño Luiz Inázio Lula Da Silva volverá a desempeñar la jefatura de Estado en Brasil tras las elecciones presidenciales que su país celebrará en 2022.

"Presidente Lula (...) se le ve feliz. Le vamos a ver presidente", aseguró Zapatero dirigiéndose al líder brasileño en un acto en el Parlamento Europeo sobre América Latina promovido hoy por los socialdemócratas europeos.

Quien fuera presidente socialista del Gobierno de España entre 2004 y 2011 se mostró convencido de que "una de las razones más esperanzadoras que tiene la comunidad política internacional por delante es ver nuevamente al presidente Lula al frente de Brasil".

Para Zapatero, "Lula es el gran maestro de la igualdad, es el maestro de reducir las desigualdades y, por eso, hombres como Lula van a ser los que escriban el siglo XXI, el siglo de la igualdad".

"Le sabía inocente, le supe siempre inocente", dijo el expresidiente español sobre Lula, que este año recuperó sus derechos políticos después de que la Corte Suprema de Brasil anulara las dos condenas de corrupción que tenía en su contra y por las que estuvo 580 días en la cárcel.

Lula "pagó caro su compromiso con la justicia social", continuó Zapatero, que aseguró sobre el expresidente brasileño que "si no hubiera sido un valiente metalúrgico, no hubiera sacado a 30 millones (de personas) de la pobreza en su país. No hubiera puesto a Brasil en el liderazgo mundial".

"Si Lula no fuera valiente, no volvería a ser presidente. Y lo será", se mostró convencido el exjefe del Gobierno español.

Lula, sin embargo, evitó hoy una vez más confirmar su candidatura a las presidenciales del año próximo y aseguró que tomará la decisión en febrero o marzo de 2022.