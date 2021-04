Zapatero considera que el "descanso" de PSOE-A en el gobierno "no viene mal" para renovar ideas, fuerza y proyectos

Considera la pandemia "un momento decisivo" para anticiparse a los nuevos retos políticos

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

El ex presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado que el PSOE andaluz debe sentirse "muy orgulloso" del servicio de progreso prestado en el Gobierno, por lo que considera este que "descanso" al frente de la Junta "no viene mal desde el punto de vista político, porque fueron muchos años de gobierno, para renovar ideas, fuerza, proyectos y acción de quien es, sin duda alguna, el gran partido de Andalucía".

Durante la inauguración este viernes de la Escuela de Formación Online del PSOE malagueño, ha indicado que en política se debe actuar pensando que "lo que está por venir nos va a mejorar a todos". "Por supuesto que hay dientes de sierra, momentos que pueden suponer un cierto parón o retroceso, pero hay una línea de fondo que el PSOE ha hecho en España de progreso global, y en eso el PSOE-A tiene una hoja de servicios muy notable de la que se puede sentir muy orgulloso", ha valorado.

Zapatero ha recordado las palabras de Susana Díaz, actual dirigente del PSOE andaluz, del día de la toma de posesión como presidenta de la Junta, "uno de los reconocimientos públicos, ya fuera del gobierno, más afectuosos que he tenido", ha dicho. Asimismo, ha indicado que "no importa tanto ganar o perder una elección, importa que nuestra posición sea coherente y nuestra actitud digna en un momento bueno y de dificultades".

Así, ha considerado tres características "esenciales" para un político, y que pasan por un proyecto político nutrido de ideas y aspiraciones, un método de actuación basado en la participación y una actitud personal que, para un líder de izquierdas, Zapatero resume en la humildad y lealtad.

El ex presidente ha hablado de la necesidad de tener un proyecto de país "identificable y reconocible" con los sentimientos y ambiciones, y que en su caso ha resaltado la conquista de la paz y de los derechos sociales basados en la igualdad, poniendo especial hincapié en la lucha feminista y en el papel de María Zambrano. "María Zambrano dijo que todo lo que el hombre ha hecho en la historia lo ha soñado antes, y así es. La paz debe ser una aspiración soñada y debemos contribuir decisivamente a esa seña de identidad y que sea el origen de cualquier política", ha precisado.

Para la creación de una idea de proyecto político, ha recurrido al sentimiento y a la lectura, poniendo en valor la creación de la Escuela de Formación del PSOE en Málaga, del mismo modo que anteriormente "muchos trabajadores aprendieron a leer y escribir en las casas de pueblo del PSOE".

Además, ha defendido para ello que debe haber un método "inclusivo a las muchas reivindicaciones de los distintos colectivos" y a través de un equipo participativo. En este aspecto, ha defendido la importancia de crear un programa electoral con gran valor, porque "aquellos que han tenido el mejor respaldo electoral han sido a los que se ha dedicado mucho tiempo, porque es algo más que un texto, cada palabra o propuesta tiene que estar medida. No es un salir del paso", ha apostillado.

Como tercer característica, Rodríguez Zapatero ha apuntado a la actitud personal de un líder de izquierdas que debe tener "dos cualidades esenciales que hay que cultivar y transmitir: la humildad y la lealtad". Para Zapatero, con la primera es con la que "más que aprende" e incluye un ejercicio de reconocimiento del éxito ajeno; mientras que la segunda debe estar presente en las ideas del político, en el partido y en el país.

"Esa actitud de lealtad es lo que hace que nuestro partido tenga más de 140 años de historia y sea el más importante desde que los partidos comenzaron a ser el cauce de la historia de la política", ha valorado, destacando que en su trayectoria política "nunca me he arrepentido de haber sido generoso e incluso haber abrazado a aquellos que no piensan como nosotros".

Para Rodríguez Zapatero, "esa es la mejor expresión de un liderazgo que hunde su convicción ideológica en la humildad necesaria, la lealtad obligada y en la fe determinante en el PSOE y en España".

A pesar de ello, y cuestionado por la evolución en la clase política, ha dicho no creer que haya mejores políticos antes que ahora, "y me doy por aludido", ha apuntado, al igual que tampoco ha considerado que haya nueva y vieja política: "La política es la política desde su fundación, cómo se organiza la sociedad, quién la dirige, las condiciones; luego, hay estilos políticos".

MOMENTO DECISIVO PARA ANTICIPARSE

Por otro lado, ha destacado que "nos encontramos en un momento decisivo", pues la pandemia de la COVID va a acelerar el cambio en las constantes que mueven al mundo y ahí es donde desde el PSOE "tenemos que estar en el debate de las ideas, anticipándonos, que será como seguiremos ganando elecciones, a los principales problemas que nos vamos a enfrentar".

En este sentido, ha enumerado la necesidad de renovar la educación en cuanto a "lo que tenemos que conocer y cómo conocerlo"; la aproximación a la revolución tecnológica, al empleo y a las nuevas demandas sociales; el cambio demográfico, porque habrá "más abuelos que niños"; el reto del cambio climático, del que ha destacado que España en pionera en energía fotovoltaica, y los movimientos migratorios.

De estos últimos ha avanzado que "van a incrementarse" y se tiene que afrontar con una política "valiente y audaz", ha dicho, rechazando a los "sectores reaccionarios que han sido tan insolidariamente humanos cuando critican inmigración. Tendríamos que estar orgullosos de ser un país al que quiere venir gente", ha destacado.

Por último, y ante el dilema que prevé entre la inteligencia artificial y la solidaridad humana, el ex presidente de España ha apostado por "no anteponer" la primera. "Somos un partido que abraza la verdad científica, pero ante todo somos el partido de la solidaridad humana, de los más débiles y necesitados. Sabemos que va a haber un gran dilema y ahí tendremos que priorizar. Yo he tenido que priorizar, pero no dudéis: la solidaridad siempre debe imponerse", ha zanjado.