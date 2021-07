Zapatero dice que el tema catalán se resuelve en 4 o 5 años con la "valentía" que demuestra el Gobierno

LOGROÑO, 8 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que Cataluña "es el gran tema de España", y "ningún tema se ha resuelto sin iniciativa, valentía y convicción", que "es algo que está demostrando el Gobierno". De hecho, ha añadido, que el actual jefe del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez, "tiene una valentía con visión por España, que es lo que ha hecho con los indultos en Cataluña".

Ha apuntado que "antes o después la sociedad catalana, que no me refiero a los líderes independentistas, que ahora son independentistas cuando antes eran solo nacionalistas, va a respaldar esa política", porque la sociedad catalana "es inteligente, es culta y sabe que la ruptura no tiene ni sentido, ni posibilidad".

Rodríguez Zapatero ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación en la visita que está realizando a Arnedo, acompañado de su alcalde, Javier García. El exlíder del Gobierno central, entre los años 2004 y 2011, participa está tarde en la presentación del libro 'El atentado de ETA en Arnedo'.

Ha recordado que "la crisis de Cataluña dura desde 2010, por el rechazo de la sentencia del Tribunal Constitucional, siendo el momento clave ahora en 2021". "Once años de fractura seria, política, económica, social y con un intento de independencia", que hace, según su previsión "reconstruirlo pueda costar entre cuatro o cinco años".

En este punto, ha puesto sobre la mesa dos puntos clave, siendo el primero que "los independentistas o lo que proclamaron esa independencia saben que eso no es viable", algo que "tienen que tener interiorizado", ya que "nadie lo entendió en el mundo".

El segundo punto, ha resaltado Rodríguez Zapatero es que "hay un Gobierno dispuesto a tomar la iniciativa y trabajar por el reencuentro, es decir, aproximarse, acercarse", que "son dos factores que están caminando en la misma dirección", pero "quedan muchos temas de por medio".

Ha destacado que el Rey, Felipe VI, "ha ido varias veces a Cataluña", algo que "me parece muy importante", así como que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "ha empezado a tener una cierta normalidad en la relación con la Jefatura del Estado". Una relación "no como era hace quince años pero tampoco una actitud de negación", pero todo "tiene su proceso poco a poco", y en el mismo "la inmensa mayoría de gente de bien de este país que quiere la convivencia con Cataluña, con cierta normalidad, debe de apoyar", para añadir que "lo que no ayudan son las exageraciones, la falta de lealtad".

En este punto, le ha recordado al PP y a Pablo Casado que no se les olvide que Pedro Sánchez "les apoyó con el 155" o que "el gravísimo problema de 2017, se produce estando ello (el PP) en el Gobierno". Hechos que debieran producirles "un mínimo de reflexión" para "igual decir que tenemos que apoyar a este Gobierno".

Por todo ello, ha asegurado que "estoy plenamente de acuerdo con la estrategia para Cataluña, que es más allá de la pandemia, y de la crisis, que queremos que sea coyuntural, el gran tema de España". En este punto, ha indicado que "lo sé por experiencia propia", y "cuando se reconoce valentía, convicción e iniciativa, eso da resultado".

El expresidente del Ejecutivo Central ha destacado que el Gobierno "está afrontando una etapa muy difícil con la pandemia", porque "yo tuve una crisis muy dura, pero está es peor". "La respuesta social y económica de apoyo a la sociedad, ha sido brillante", ha resaltado.

SÁNCHEZ HA GANADO EN "FORTALEZA"

Sobre la gestión del actual presidente de España, Pedro Sánchez, Rodríguez Zapatero ha señalado que "ha ganado una fortaleza, una convicción, una capacidad de argumentación y una determinación en muy poco tiempo, que me produce una gran tranquilidad y confianza".

"Yo milito entre aquellos que no piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor", ha añadido, para a continuación, señalar que "cuando empezamos a pensar eso es que nos atrapa la decadencia intelectual, y pienso en el progreso, y que lo que viene es mejor". Ante ello, ha insistido en que estaba "muy tranquilo con la política y convencido que el presidente Sánchez tiene fortaleza, determinación y convicción", además de que su posición en Cataluña "ha sido determinante".

En este punto, ha mostrado su "apoyo pleno, total, absoluto a mi gobierno, que lo quiero dar porque es del Partido Socialista, y me gusta ser leal", así como "me gusta hacer lo que me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo".

Rodríguez Zapatero ha indicado que no es necesario darle consejo, porque "cuando uno es presidente tiene toda la información, baraja todas las hipótesis, todas las posibilidades, y normalmente lo que a alguno se le ocurre decirle, ya lo ha pensado él, porque está veinte horas viendo papeles". "Todo el mundo piensa que lo haría mejor siendo presidente, cuando no está allí sentado", ha finalizado.