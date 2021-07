Zapatero valora que Sánchez "recuerde el primer día" los límites sobre un referéndum en Cataluña

El expresidente no cree que el independentismo "vaya a hacer un viaje a ninguna parte"

PAMPLONA, 1 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que los partidos independentistas "deben saber que hay unos límites objetivos" respecto a la celebración de un referéndum en Cataluña y ha asegurado que "está muy bien" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "los haya recordado el primer día", en relación con su advertencia de que no aceptará un referéndum de autodeterminación.

Zapatero, que ha atendido a los medios antes de participar en una conferencia en Pamplona organizada por Co.Ciudadana con el título 'Diez años después del fin de la violencia', ha afirmado que, fijados esos límites, "hay que abrir las carpetas de los temas concretos" sobre Cataluña. "¿Eso hará renunciar al independentismo a algunos de sus postulados? Seguramente no, pero una cosa es renunciar a los postulados y otra es intentar saltarse las reglas y acabar en un viaje a ninguna parte como se hizo en 2017. Yo no creo en absoluto que el independentismo vaya a hacer un viaje a ninguna parte", ha asegurado.

Sobre la polarización del debate político, Zapatero ha defendido "la política, mientras sea a través del debate democrático, aunque las palabras gruesas a veces no ayudan a inculcar los mejores valores de convivencia" y ha rechazado la violencia. "Hemos ganado una idea esencial ya para la conciencia universal, para siempre, que matar no es defender ninguna idea, solo matar. No hay política ni en el terror ni en la violencia. Por supuesto, soy muy partidario de que las palabras se moderen y no caigamos en una descalificación continua en el debate político, porque eso te lleva al desprecio", ha dicho.

El expresidente del Gobierno ha afirmado que "los diez años sin terrorismo desde que ETA anunció el fin de la violencia, los diez años con paz, sin bombas, sin secuestros, sin asesinatos, son los diez mejores años de la historia del País Vasco y de Navarra del último siglo y podría ir incluso más allá". "Esa es la realidad. Las grandes cosas solo se valoran cuando no se tienen. Y es muy bueno que las sociedades y los países valoren sus malos momentos y sus grandes logros, que no tengamos más víctimas a las que hay que recordar siempre", ha dicho.

Sobre las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, en las que afirmaba que la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían democracia sin ley y ley sin democracia, Zapatero ha asegurado que quiere "pensar que o no había pensado lo que eso supone o que lo leyó sin haberlo meditado. "Quiero pensarlo, porque es la afirmación más sería que se ha hecho de un líder de la derecha desde la transición democrática, más seria por preocupante", ha insistido. "Quiero pensar que no ha pensado lo que ha dicho", ha añadido.