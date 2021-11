Zelenski demanda a Georgia que respete los derechos de Saakashvili

Moscú, 12 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, demandó a Georgia que respete los derechos del encarcelado expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili, actualmente ciudadano ucraniano, en una conversación telefónica con el primer ministro del país caucasiano, Irakli Garibashvili.

Zelenski le planteó a su interlocutor la "inadmisibilidad de medidas coercitivas desproporcionadas contra un ciudadano de Ucrania", según el comunicado emitido hoy por la Presidencia ucraniana, que no precisa cuándo se produjo el contacto telefónico.

Además, enfatizó en la necesidad de que Saakashvili pueda ser visitado por su madre y otros familiares.

Zelenski pidió el jefe del Gobierno georgiano que considere la posibilidad de que médicos ucranianos atiendan a Saakashvili.

"Ucrania siempre protege los derechos e intereses legales de sus ciudadanos", subrayó.

Este martes Saakashvili denunció que fue golpeado en el hospital penitenciario al que fue llevado el lunes desde la cárcel.

"Me bajaron del coche, me arrojaron al suelo y me golpearon varias veces en el cuello. Me arrastraron del pelo y yo, claro, me resistí", aseguró el exmandatario.

El político dijo que antes de ser trasladado se le aseguró que iría a una clínica urbana.

Saakashvili, quien ejercía de jefe del Comité Ejecutivo de Reformas de la Presidencia de Ucrania tras recuperar en 2019 la ciudadanía ucraniana, fue condenado en 2018 en ausencia a tres y seis años de cárcel por corrupción y abuso de poder.

El 29 de septiembre pasado regresó clandestinamente a Georgia y dos días después fue detenido y recluido en un penal en las afueras de Tiflis, donde se declaró en huelga de hambre.

Desde entonces sus partidarios celebran periódicamente manifestaciones para exigir su libertad.

Afronta otros cargos que pueden acarrearle hasta 11 años de prisión, incluido el de entrada ilegal en el país.

Este miércoles se celebró la primera vista del juicio a Saakashvili por ordenar la disolución violenta de una manifestación opositora en 2007, que dejó centenares de heridos.

Las autoridades penitenciarias no le permitieron al exmandatario participar en la vista con el argumento de que podría ser perjudicial para su salud.