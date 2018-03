¿Crecemos o repartimos? Trabajar menos para trabajar todos

La universidad pública atraviesa un momento crítico en España. Asfixiada por recortes presupuestarios, con matriculas más caras y menos becas, se encuentra amenazada por quienes intentan imponer criterios de rentabilidad económica en la docencia y la investigación. A analizar el estado de la universidad, y elaborar propuestas alternativas, se dedica el libro Qué hacemos con la universidad, obra colectiva de Enrique Díez, Adoración Guamán, Ana Jorge y Josep Ferrer. Un libro que llama a la resistencia en defensa de una universidad pública, y que propone un rescate de la educación superior. Hablamos con su coordinador, Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, activista e investigador.

Una vez más, aparece un informe internacional (el más reciente el PISA) que deja a la educación española en mal lugar. ¿Cómo valoráis este tipo de pruebas y sus resultados?

Como explica la profesora Maria Angeles Llorente, PISA no evalúa, sino que examina, y lo hace sobre un modelo competencial reducido no ya a tres materias, sino a determinados aspectos de esas materias. Pruebas realizadas fuera de contexto que ni siquiera miden lo que dicen medir y que se hacen de muestras de población que no son representativas del conjunto. Este tipo de pruebas, como dice esta experta, transforma el deseo de aprender en afán de aprobar, lo que pervierte el fin último de la educación, que no es otro que desarrollar en las personas el gusto por el saber y la pasión por aprender.