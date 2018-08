Ada Colau tira de ironía en Twitter: "Por las noches me dedico a apagar pebeteros, alterar marquesinas, colgar lazos..."

La puesta de lazos amarillos en las calles, las marquesinas de autobuses alteradas con mensajes independentistas, el pebetero en recuerdo a la Guerra de Sucesión de 1714 que se apaga... La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que recibe constantemente menciones que la acusan de haber perdido el control de la Ciudad Condal, 'confiesa' que ella misma se encuentra detrás de todos estos eventos.

A través de su cuenta de Twitter, en un tono de ironía, la alcaldesa responde a todos aquellos que la acusan de buscar "provocar" a los independentistas, como le han achacado desde la oposición del consistorio.

"He hecho creer que estaba de vacaciones con la familia, pero en realidad por las noches me dedico a apagar pebeteros, alterar marquesinas, colgar lazos amarillos para luego descolgarlos y volverlos a colgar...", firma Colau en el tuit. "Y cuando llego a casa me todo un vaso de 'ratafia' y hago una risa maligna".

He fet creure q estava d vacances amb la família, però en realitat per les nits em dedico a apagar peveters, alterar marquesines, penjar llaços grocs per després despenjar-los i tornar-los a penjar... I quan arribo a casa em prenc un got de ratafia i faig un riure maligne 🙃 — Ada Colau (@AdaColau) 23 de agosto de 2018

"Perdonad, pero solo con humor se pueden aguantar tantas barbaridades como las que recibo cada día por aquí. Y ahora si me permitís, apago Twitter hasta mañana. ¡Cuidaos mucho!".