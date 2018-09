Albiol presume de la venta de armas durante el Gobierno del PP: "No teníamos la jeta de decir que no mataban civiles"

"No teníamos la jeta y poca vergüenza de decir que no mataban civiles". Esta extraña muestra de honestidad es la que ha elegido el líder del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, para criticar al Gobierno tras las polémicas declaraciones de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, La también minitra de Educación aseguró que las bombas de alta precisión vendidas a Arabia Saudí "no se van a equivocar matando yemeníes".

Un emoji de un mono tapándose la cara fue la primera reacción de Albiol en Twitter. "¿También te tapabas la cara cuando era tu partido el que las vendía? Cuanta hipocresía", le reprochó un usuario de esta plataforma. La contestación de Albiol ha sido clara: "Evidentemente que el gobierno del PP vendía".

Después, añadió su llamativa frase sobre que el PP no tenían "la jeta" de negar el efecto de las armas.

Evidentemente que el gobierno del PP vendía, pero no teníamos la jeta y poca vergüenza de decir que no mataban civiles. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 15 de septiembre de 2018

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, también se pronunció en un sentido similar este lunes, cuando apuntó que el proceso de venta de armas a Arabia Saudí por parte del Gobierno de Sánchez "está rozando el esperpento". "No se puede decir una cosa y la contraria hasta el punto de hacer el ridículo y acabar diciendo que las bombas que vendemos no matan a nadie", zanjó.