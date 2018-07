El Barça masculino viaja a EEUU en primera clase, el femenino en turista

Los equipos masculino y femenino del Fútbol Club Barcelona han viajado a Estados Unidos para realizar una gira conjunta de pretemporada, la primera "mixta" en la historia, tal y como anunció el propio club, que afirma en su página web que la presencia de las chicas responde a una "apuesta estratégica por el deporte femenino".

Sin embargo, las imágenes del viaje publicadas por los y las futbolistas en Instagram han revelado que ambos conjuntos ocupaban espacios diferentes en el avión: mientras ellos viajaban en clase "business", ellas lo hacían en "economy".

There was a team captains' photo in Business Class, before the men assumed their Business Class seats & the women returned to their Economy Seats. pic.twitter.com/i96VtPIupD