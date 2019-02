Una foto de Carmena con Puigdemont: el argumento de campaña que Martínez-Almeida ha llevado al metro de Madrid

La precampaña del PP para la Alcaldía de Madrid ha llegado al metro de la capital. Su candidato, José Luis Martínez-Almeida, ha difundido un vídeo este viernes desde uno de los andenes de la estación de Alonso Martínez –la más cercana a la sede del partido–, donde ha colocado carteles con fotografías de rivales políticos.

"Estos que aparecen en la foto, a mí no me quieren", dice mientras señala –sin mencionar directamente– una imagen de mayo de 2017 en la que aparece la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con Carles Puigdemont en el consistorio de la capital. "Ellos no quieren a Almeida", reza el cartel.

El cartel de precampaña del PP madrileño en el metro de la capital PP

"Almeida quiere que las familias madrileñas sean lo primero", dice uno de los carteles. El precandidato asegura buscar "un Madrid abierto" y "en el que quepan todos". Acto seguido, apunta que también tiene "claro cuál es el Madrid que no queremos".

Quiero un Madrid de todos y para todos. Gracias por ayudarnos con vuestras propuestas para construir el Madrid que merecemos. Os espero. #MadridVaPorTi pic.twitter.com/PoVObckJ6l — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 5 de febrero de 2019

En otro mural, aparece una fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a bordo del Falcon. El lema es el mismo: "Él no quiere a Almeida". Pero, eso sí, añaden en clave municipal y letra más pequeña: "La alcaldesa de Madrid, que ha dado tres vueltas al mundo en este mandato a costa del dinero de los madrileños, tampoco".