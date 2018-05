Críticas a la federación de fútbol argentina por incluir en un manual consejos para ligar en el Mundial de Rusia

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) tuvo una idea muy adecuada de cara al próximo Mundial que se celebra en Rusia: hacer un manual para que periodistas, dirigentes y administrativos se moviesen con más soltura en el país durante el mes que dura la competición. Pero las buenas intenciones han quedado ensombrecidas por dos páginas que aparecieron en ese documento. Son las que contenían ocho consejos para ligar con las mujeres rusas, que van de lo sorprendente a lo machista. Unas recomendaciones que fueron retiradas posteriormente, pero que no han escapado a las críticas de los que las han visto.

"A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa", "las chicas rusas odian los hombres aburridos", "ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido" o "normalmente no les gusta que tengas el monopolio de la conversación" son algunas de las frases que aparecían en los ocho puntos del manual. Es decir, un conjunto de frases que presenta a las mujeres como un conjunto que se mueve siempre por los mismos intereses, sin tener en cuenta la diversidad.

Unas páginas que se dieron a conocer tras ser facilitadas a un grupo de periodistas, y que fueron difundidas por uno de ellos de Twitter. Enseguida se viralizaron.

Como cuenta Tiempo Argentino, los ocho consejos comenzaron a moverse por Internet mientras los periodistas recibían las explicaciones sobre el manual. Minutos después de que empezara la charla, una trabajadora de la AFA entró en la sala donde se estaba produciendo el encuentro y reclamó que le entregaran los documentos. Ante las quejas de los periodistas, se acordó que los papeles se les devolverían. Cuando los tuvieron de nuevo en sus manos, ya no estaban las dos páginas de los consejos para ligar.

El responsable de incluirlos fue Eduardo R. Pennisi, un profesor que estuvo muchos años en Rusia. Los sacó de un blog llamado "Amar está en ruso", al que se llega fácilmente con buscar en Google solo alguno de los consejos. Pennisi no entendió por qué una responsable de la AFA quería llevarse los manuales. Fue ahí cuando un periodista contó que se estaban viralizando esas recomendaciones. La reacción del profesor fue señalar que él no veía nada obsceno o sexual en esos ocho puntos.

En la misma sala donde surgió la polémica se montó una pequeña discusión, que derivó hasta a preguntas dirigidas a Pennisi sobre la situación del movimiento feminista en Rusia. También hubo quejas de que se hubiese tuiteado un extracto del documento que se repartía a puerta cerradas.

Pero donde hubo más críticas fue en las propias redes. También de numerosos periodistas, que han tachado ese conjunto de líneas como "patético", "insólito", "machista" o "misógino".

Y no es broma por lo que parece en las fotografías del hilo. Vergüenza, @afa tienen algo que añadir sobre el manual? Asco es lo único que se puede sentir ante tamaña aberración machista. https://t.co/qN8soyfKo3

Manual del "macho" argentino... Ah no, pará!! Es de la #AFA pic.twitter.com/iEjLQZfnge

La @afa ha hecho para el Mundial Rusia2018 un ASQUEROSO manual para ligar con perlas como: -Las chicas rusas no les gusta que las traten como un objeto -Trata a las mujeres como alguien de valor -Existen muchas mujeres bonitas en Rusia. Sé selectivo ... https://t.co/8Az8TcT10s

No puedo creer aún lo del #ManualAFA ... ¿No les da vergüenza @afa ? Son impresentables pic.twitter.com/hSMRuEINfG

-¿Hola, con el siglo XXI? -No, equivocado. pic.twitter.com/pslJJ5XJ4c

La creatividad también se ha despertado a raíz de estos consejos machistas sobre las mujeres rusas. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, es el protagonista de algunos memes que han surgido.

El nivel de cachivache de la AFA con su manual de como seducir mujeres es increíble, pero no me sorprende .... #AFA acaso no puedes dejar de hacer el ridículo?? pic.twitter.com/lLPa0ZfVZq