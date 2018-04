El hijo mayor de Trump caza cabras en Teruel

Donald Trump Jr., conocido por ser el primogénito del presidente de Estados Unidos, ha estado de vacaciones este fin de semana en un lugar un tanto inesperado. El hijo mayor de Donald Trump, que se ha divorciado recientemente, ha estado en nuestro país en los últimos días: en concreto en la comarca de Matarraña, en la provincia de Teruel.

El empresario, que en la actualidad ostenta el cargo de vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization, ha publicado varias fotografías en su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, posando en la sierra de la localidad turolense de Beceite, donde se ha mostrado maravillado con los "increíbles" paisajes de la zona.

Donald Trump y Donald Trump Jr.

No obstante, el viaje del empresario norteamericano no ha sido meramente turístico, ya que la región de Beceite es conocida, entre otras cosas, por el hecho de que es una zona de caza del macho de cabra montesa. Tump Jr., apasionado de esta práctica, ha estado acompañado de dos cazadores profesionales españoles, Pablo Carol y Joaquín Vadillo, que cuentan con una empresa que organiza viajes de caza turísticos por la región dirigida al público internacional, llamada Wild Hunting Spain. Según ha informado el diario El Mundo, el hijo de Trump ha viajado a la zona con un amplio dispositivo de seguridad coordinado por la Guardia Civil.

"Unos paisajes y un terreno realmente increíble aquí en España este finde de semana. Realmente escarpado y único", ha escrito Trump Jr. en un post en su cuenta de la red social, a la que ha adjuntado varias fotografías posando en las montañas turolenses.

En otra publicación, aparece fotografiado posando apoyado en un antiguo refugio de pastores. El heredero del imperio de Trump se ha mostrado muy impresionado con el trabajo de mampostería de la cabaña. "Me he encontrado esta antigua cabaña hoy en las montañas de Beceite en España, con algunos de mis amigos. Según me han dicho lleva aquí cientos de años... ya no construyen las cosas como antes", ha expresado.