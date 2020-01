A Greta no le gusta esto: el viaje en avión del Real Madrid a Salamanca desata una ola de críticas

El Real Madrid disputa hoy miércoles el encuentro de dieciseisavos de la Copa del Rey frente al Unionistas en Salamanca, un desplazamiento para el cual, a pesar de los poco más de 230 km de distancia entre ambas ciudades, el equipo blanco ha decidido optar por el avión como medio de transporte.

Las reacciones a esta decisión, que la entidad ha tratado de justificar apelando los efectos de la borrasca 'Gloria', no se han hecho esperar en las redes sociales, cuyos usuarios han denunciado el alto impacto ecológico que supone realizar este tipo de desplazamientos en avión, en lugar de escoger otros medios de transporte mucho menos contaminantes como el autobús o el tren.

Muchos de los reproches de los internautas a través de Twitter han destacado la gran diferencia entre las emisiones de CO2 generadas por este mismo trayecto al realizarse en tren -casi 20 veces menor- o en autobús -en torno a 9 veces menos-...

Otros han evidenciado lo innecesario del vuelo en referencia a la duración del trayecto, prácticamente la misma en autobús y avión si se tiene en cuenta el tiempo empleado en desplazamientos al aeropuerto y esperas...

Mientras que otros han recordado en sus mensajes a la joven Greta Thunberg, haciendo llegar a la activista la polémica a través de Twitter.

@GretaThunberg Real Madrid is making a 200km trip by airplane, but last month played a game wearing a green t-shirt,I believe you would put the spotlight on this kind of hypocrisy, we don't know need this kind of bullshit, we need real action pic.twitter.com/7gikhagXXr