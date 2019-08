Hugh Grant se enfrenta a Boris Johnson: "Vete a la mierda, patito de goma que ha ascendido por encima de sus posibilidades"

El actor británico Hugh Grant ha arremetido contra el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, después de que el Ejecutivo suspendiera este miércoles las sesiones del Parlamento entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, impidiendo que los diputados puedan aprobar cualquier legislación para frenar un Brexit sin acuerdo.

"No joderás el futuro de mis hijos. No destrozarás las libertades por las que mi abuelo luchó en dos guerras mundiales", ha dicho Hugh Grant en su cuenta de Twitter, dirigiéndose al primer ministro.

"Vete a la mierda, patito de goma que ha ascendido por encima de sus posibilidades. Al Reino Unido le dais asco tú y tu pandilla de burócratas egocéntricos", ha añadido.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI