Un jugador de baloncesto denuncia racismo al ir a ver un piso: "No se lo alquiles a ese,dile que no...que es de color"

"Ir a ver un piso y que te digan: 'No alquilamos a gente de color'". Con esta frase y el hashtag 'siglo XXI', el baloncestista Larry Abia ha denunciado en Twitter cómo durante su búsqueda de un nuevo piso ha sido víctima de una situación racista.

Los propietarios del piso que el canterano del Valencia Basket iba a visitar, evitaron saludarle cuando llegó a la visita y le rechazaron como inquilino por ser "de color". Abia había hablado horas antes con la propietaria para concertar la visita, pero cuando llegó le dijeron que el piso ya había sido alquilado.

Ir a ver un piso y que te digan: “No alquilamos a gente de color” #sigloXXI — Larry abia (@LarryAbia) 27 de agosto de 2018

Cuando Abia llegó al piso, diez minutos antes de la cita que había concertado con los propietarios, un hombre y una mujer, ambos hicieron como si no le conociesen de nada y susurraron a pocos metros de él: "No se lo alquiles a ese, dile que no... que es de color". La mujer quiso acercarse para hablar con el jugador, pero el hombre se lo impidió y le dijo que disimulase, volviendo hacia el portal.

Quería comentar la situación ya que me están preguntado muchas personas: Era el primer cliente del día,llegué 10 min antes a la cita. Aparecieron dos personas mayores y a pocos metros de mí susurraron -No se lo alquiles a ese,dile que no...que es de color. — Larry abia (@LarryAbia) 27 de agosto de 2018

Ella quiso acercarse a decirme algo pero él la volvió a llamar y dijo: ven aquí si no te dice nada sigue andando...mientras se dirigían al portal. — Larry abia (@LarryAbia) 27 de agosto de 2018

"Impactado por la situación decidí llamar a por su nombre a la señora (con la que hablé a la mañana por Whatsapp y por teléfono)", sigue Abia. Entonces, la pareja se dio la vuelta: "Con una sonrisa falsa, sin acercarse a saludar ni nada me dijeron que ya tenían el piso alquilado".

Yo impactado por la situación decidí llamar por su nombre a la señora(con la que hable a la mañana por whastapp y por telefono) y se giraron con una sonrisa falsa,sin acercarse a saludar ni nada me dijeron: que ya tenían el piso alquilado. — Larry abia (@LarryAbia) 27 de agosto de 2018

Los propietarios del piso se justificaron asegurando que acababan de alquilar el piso hacía poco más de media hora y que no le habían llamado porque no tenían su número de teléfono.

Puse cara de sorpresa ya que yo era el primero que visitaba el piso porque que las visitas eran de 12 a 14.

Y me dijeron: ya...pero hace unos 30 minutos o así lo hemos alquilado,no te hemos llamado porque no teníamos tu número...(cuando por la mañana hablé con ella por teléfono) — Larry abia (@LarryAbia) 27 de agosto de 2018

El baloncestista ha denunciado en Twitter que no es la primera vez que vive una situación como esta. "Solo quiero que seamos conscientes de la realidad en la que vivimos y que aún tenemos mucho que avanzar", zanja.

No es la primera vez que me pasa pero tampoco quiero darle más bola al asunto. Solo quiero que seamos conscientes de la realidad en la que vivimos y que aún tenemos mucho que avanzar. — Larry abia (@LarryAbia) 27 de agosto de 2018

En declaraciones al diario Las Provincias, Abia ha asegurado que los propietarios se han puesto en contacto con él para disculparse: "Los propietarios se pusieron en contacto conmigo y pidieron disculpas. Creo que con eso ya está y me gustaría que no se generase más revuelo".