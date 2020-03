Karaoke, homenaje al personal sanitario e incluso el himno de España: convocatorias para animar los balcones durante el confinamiento

La crisis del coronavirus ha llevado a las autoridades a declarar el estado de alarma durante 15 días y a pedir a los ciudadanos que se queden en casa. Al igual que se está viendo estos días en Italia, donde los vecinos están cantando para darse ánimos o para homenajear el trabajo de otros, este sábado han surgido diferentes convocatorias para asomarse a los balcones en España.

La primera, a las 20.00 horas, en Euskadi, donde se pide salir a la ventana "para cantar Txoriak txori" (Pájaros). La canción habla de la libertad: "Si le hubiera cortado las alas / habría sido mío, no habría escapado / pero así habría dejado de ser pájaro / y yo... yo lo que amaba era un pájaro". Después de cantar, dice la convocatoria, "aplaudiremos con todas nuestras fuerzas".

Pero esta no es la única convocatoria que se ha creado este sábado para tratar de animarse unos a otros. Para las 21.00 horas –tanto de hoy como del resto de días– se ha organizado también un "karaoke doméstico". En este caso, se reta a cantar Resistiré, la canción del Dúo Dinámico que constituye un himno a la esperanza.

Imagen del cartel que anima a cantar 'Resistiré' en los balcones de España

"Cuando pierda todas las partidas / Cuando duerma con la soledad / Cuando se me cierren las salidas / Y la noche no me deje en paz / Cuando sienta miedo del silencio / Cuando cueste mantenerme en pie /Cuando se rebelen los recuerdos / Y me pongan contra la pared / Resistiré, erguido frente a todo / Me volveré de hierro para endurecer la piel / Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte / Soy como el junco que se dobla / Pero siempre sigue en pie". Tras esto, proponen un aplauso para los profesionales sanitarios.

Ante esta crisis, muchos están poniendo en valor la importancia del sistema sanitario y sus profesionales. Por eso, a las 22.00 horas se ha convocado un "aplauso / cacerolada en homenaje a las trabajadoras de los sistemas públicos de salud".

La convocatoria para homenajear a la sanidad pública.

Esta última es también una cita para protestar contra los recortes y para exigir condiciones dignas para los trabajadores. Piden además sacar pancartas o sábanas a las ventanas.

Estas medidas chocan con una llamada a poner el himno nacional en los balcones a las 22 horas "como gesto de unidad, mientras dure la epidemia del coronavirus", que ha apoyado y difundido Vox.