Melania Trump habla con la reina de "influir de forma positiva en los niños" en plena polémica por la separación de familias en la frontera

Dudosa elección de palabras de la primera dama estadounidense, Melania Trump, en plena polémica por la directiva que ha separado a miles de familias de inmigrantes en la frontera. Melania ha descrito el tiempo que pasó con la reina Letizia como un encuentro en el que hablaron de las "formas en las que se puede influir positivamente en los niños".

"Una gran visita del rey y la reina de España en la Casa Blanca. La reina Letizia y yo compartimos un té y tiempo juntas, centrándonos en las formas en las que podemos influir positivamente en los niños", ha escrito en un tuit. La separación de familias afecta al menos a 2.000 menores y es consecuencia directa de la política migratoria de su marido, el presidente, Donald Trump.

A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K — Melania Trump (@FLOTUS) 19 de junio de 2018

Como primera dama, Melania Trump se ha centrado en cuestiones referentes a la infancia y la educación, como campañas contra el ciberacoso. Una portavoz de Melania Trump declaró que "odia" la separación de niños de sus familias tras cruzar ilegalmente la frontera sur del país.

Aunque las palabras de la primera dama pueden parecer una crítica frontal a la política de su esposo, el propio Trump aseguró el pasado viernes que odia que "se lleven a los niños" y achacó el problema a las leyes existentes y la presunta oposición demócrata a cambiarlas.

Una periodista se desmorona al hablar sobre ello

La periodista de la MSNBC Rachel Maddow, presentadora de The Rachel Maddow Show, se ha desmoronado al dar una noticia sobre la política migratoria de Donald Trump. Al describir cómo fuerzan a los padres a separarse de sus bebés no ha podido continuar leyendo el guión. Más tarde, se ha disculpado a través de Twitter por no haber podido acabar y ha copiado la noticia que debía dar en antena.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to "tender age" shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR — Justin Baragona (@justinbaragona) 20 de junio de 2018