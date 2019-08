Memes para la diplomacia: el montaje de Trump para responder a las noticias sobre sus intenciones de comprar Groenlandia

En los últimos días varios medios estadounidenses avanzaban que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había pedido a sus asesores en la Casa Blanca que averiguaran si era posible comprarle Groenlandia a Dinamarca.

La noticia corrió rápido e incluso la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que la isla "no está en venta". Por su parte la clase política de Groenlandia lo trató como una broma, acusaron de colonialista a Trump e incluso pusieron en tela de juicio su salud mental. Ante eso Donald Trump no ha dejado pasar la oportunidad de pronunciarse a través de Twitter, en esta ocasión usando un meme para responder a las noticias sobre sus "intenciones" con la isla.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA