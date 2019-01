NazisRaus: la campaña de apoyo a una periodista alemana amenazada por tuitear 'Nazis fuera'

La periodista alemana Nicole Diekmann ha recibido amenazas de muerte por publicar en Twitter un mensaje: "Nazis raus" ('nazis fuera'). En respuesta, multitud de periodistas y medios de comunicación han hecho una campaña de apoyo en las redes replicando el mensaje de su compañera: #NazisRaus.

Entre ellos, Der Spiegel ha denunciado las "amenazas de asesinato y violación" que ha recibido su colega y ha publicado, en apoyo, "Nazi raus" en su cuenta oficial de Twitter.

También se han sumado a la proclama medios como el canal de televisión Vox y la radio pública alemana Deutschlandfunk, que ha publicado "un tuit para todos los trolls".

Nazis raus. — VOX (@VOXde) January 7, 2019

Ein Tweet für alle Trolle und Rechten. #NazisRaus pic.twitter.com/piulDroRUk — Deutschlandfunk Kultur (@dlfkultur) January 7, 2019

Después de las reacciones por el primer tuit, publicado el 1 de enero, la violencia hacia la reportera se ha intensificado cuando Diekmann ha respondido a un tuit en el que le preguntaban: "¿Quién es nazi para ti?". La corresponsal de ZDF, canal de la televisión pública alemana, a modo irónico, respondía: "Cualquiera que no elija a los Verdes". Ironía que ha sido entendida como literal por muchos y por la que la periodista, después de recibir multitud de amenazas de muerte, ha terminado por pedir disculpas a la gente que se hubiera podido sentir "difamada": "Una vez más, por supuesto, NO considero que todos los no que votan a los Verdes sean Nazis".

Nochmal: Ich halte natürlich NICHT alle diejenigen, die nicht Grüne wählen, für Nazis. Mein Tweet war die Reaktion auf eine Fangfrage. Dass meine Ironie nicht kenntlich war - mein Fehler. Dass er ausgeschlachtet wird - fies. Dass sich Menschen diffamiert fühlen: Entschuldigung! — Nicole Diekmann (@nicolediekmann) January 5, 2019

Se suma el mundo del deporte

"Hola, hola, jugadores de la Bundesliga del amor, tuitean mucho sobe coches caros, ropa y relojes y filetes. ¿¡Qué tal esto!?: #NaziRaus", así ha pedido el periodista de deportes Rolf Fuhrmann apoyo por la campaña. Y ha tenido sus frutos. El equipo de fútbol St. Pauli ha tuiteado: "Queremos a Nicole Diekmann y no entendemos qué es tan difícil de entender sobre #nazisfuera". Por su parte, el Wolfsburgo ha publicado un gif en apoyo.

La periodista ha agradecido las muestras de solidaridad por parte de compañeros de profesión, políticos e internautas y ha avisado que se va ausentar de las redes "durante unos días".

Leute, das ist ja WAHNSINN! Ich bin unheimlich gerührt und freue mich total. So vielen Dank für soviel Solidarität. Überwältigend!



Ich verabschiede mich für ein paar Tage. Es war doch etwas unruhig.



(Mit sehr warmem Herzen ab.) — Nicole Diekmann (@nicolediekmann) January 7, 2019

