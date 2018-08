NewVavel: cuando la campaña publicitaria de un medio se vuelve en contra por no pagar a sus redactores

"El sol amanece hoy con aires de grandeza, con luz de cambio. Solo la verdad nos hará libres". Es parte de la campaña de promoción #NewVavel, que el pasado martes lanzó el medio deportivo Vavel en redes sociales. "¿Te lo vas a perder?", preguntan. Muchos de sus antiguos redactores, y también varios de los que siguen colaborando con la publicación online, no lo han hecho. Se han reapropiado del hashtag, y creado uno propio ( #JavierRoblesExplota), para denunciar que el medio no paga por los artículos que publica y se alimenta del "trabajo gratis" de muchos estudiantes y periodistas.

El futuro es ganar pasta a costa de chavalitos que os trabajan gratis no? Sois los gurús del neoperiodismo jajajja. — Seke (@seke_) August 14, 2018

Levantar un imperio a base de un ejército de becarios a los que pagas CERO y exiges CIEN. El 'nuevo periodismo deportivo' es trabajar gratis para que el CEO se lucre. Que no os engañen. #JavierRoblesExplota #NewVAVEL — Adri Beloki (@adribeloki) August 14, 2018

Pasé por las secciones del Villarreal, RM Castilla, Real Madrid, llegué a COORDINAR la Liga BBVA. Sé de lo que hablo, conocí a todo el mundo allí dentro. Y lo peor no es no pagar... es la moto que te venden. — Alberto Valero (@albertovalero4) August 14, 2018

Chavales del #NewVAVEL, un consejo de alguien que estuvo ahí dentro...

Para estar ahí (muy) exigido y sin cobrar (absolutamente nada), haceos un blog propio. De WP, por ejemplo. Os llevará 1 hora como muchísimo. — Eneko Picavea (@epicavea) August 14, 2018

Esto me dijeron desde Vavel. Por no cumplir UN día con lo que tenía que hacer, sacar unas declaraciones del entrenador del B por la tarde, cuando estaba haciendo clase. @adribeloki @SharkGutierrez pic.twitter.com/BgpXXHalo1 — Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) August 14, 2018

La campaña en redes sociales de #NewVavel también fue acompañada de una entrevista a Javier Robles, CEO y fundador de VAVEL Media, en esta publicación. En ella, sin concretar en qué consistirá el "estreno" del medio deportivo, Robles afirma que "VAVEL va a lanzar un punto y aparte en el sector de media y su concepto, cambiando de raíz el cómo se usa un medio de comunicación. A partir de este día nada volverá a ser como antes con el #NewVAVEL".

En la entrevista, Javier Robles también critica el periodismo deportivo del panorama nacional –"hay un gran cainismo que ojalá un día desaparezca para siempre, y sabemos que hay muchas personas que desean que esto termine"– y apuesta por los valores que inculcan en Vavel: "Creo en las personas y en sus talentos y creo que cada persona tiene que tener su esencia. Inculcamos a las personas una vez vistas sus cualidades que tienen que ser ellos mismos, intentamos corregir la partes menos brillantes y a reforzar y potenciar, siempre controlando los egos, que si se miman mucho se disparan, las mejores habilidades, para hacer de esa persona un periodista y, a su vez, un escritor".

Redactor: "Sobre cobrar, dicen que 'llegará"

Josep Falagán es estudiante de Periodismo y redactor de Vavel en la actualidad. "Estoy en la sección de NBA", explica. Lleva colaborando con el medio desde mediados de 2017 y "sobre el tema del pago, desde el principio sabía que no iba a cobrar", continúa. El joven empezó a colaborar con el medio porque era una oportunidad de "conseguir visibilidad y coger soltura a la hora de escribir", pero reconoce que se lo plantea como algo "temporal" dado que no ofrece ninguna remuneración. "Un periodista tiene que cobrar llegado a un punto. Los redactores no sabemos las cuentas, pero si genera beneficios, habría que pagar por los artículos", opina.

Falagán cuenta a este medio que Vavel organiza el trabajo de los redactores a través de grupos de Facebook, Whatsapp y otras redes sociales: "Desde que estoy allí he llegado a coordinar la sección de NBA, he estado corrigiendo artículos y realmente yo sí que he visto testimonios de gente que se ha sentido presionada. Aunque no es mi caso; cuando no he tenido suficientes ganas, no me han venido detrás para escribir".

eldiario.es ha intentado contactar con Javier Robles a través de su correo y mediante Falagán, para recoger su versión sobre el funcionamiento de la publicación deportiva, pero el responsable del Vavel no ha querido atender hoy a este medio.

Ex redactor: "Nunca me han pagado"

Josep Falagán reconoce que entre los redactores está presente la reivindicación de recibir una remuneración por los artículos: "Más de una vez se ha comentado el tema de cobrar, es algo como que dicen que 'llegará'. Pero hablando con gente que estaba ahí hace cuatro años te cuenta que también estaban con lo mismo".

Pedro (nombre ficticio) publicó artículos entre 2014 y 2015. "Nunca me pagaron y tampoco conocí a nadie al que le pagaran. Cuando entré me dijeron que anteriormente habían estado pagando a los jefes de las secciones y que tenían pensado pagar próximamente a todas las personas, en cuanto el medio fuera rentable (por lo que leo, siguen diciendo lo mismo)", relata a eldiario.es.

El joven periodista explica que escribió para la sección del Málaga: "Durante ese tiempo te exigían tres artículo entre semana y el fin de semana cubrir algo del partido (crónica, previa, directo, etc.)". Lo que más le llamó la atención y por lo que dejó de escribir para ellos fue porque "entre semana se nos ponían los temas sobre los que escribir y el 90% eran temas que copiábamos prácticamente a otra web". Pedro asegura que, aunque "no te ponían una pistola en la cabeza para escribir", si alguna semana no podía entregar un tema, "te lo recriminaban públicamente y decían aquello de que querían gente 'comprometida".

Esteban (nombre ficticio) comparte la misma experiencia. "Trabajo ahora en un medio y cobro lógicamente; pues me exigen menos en este sitio que en Vavel", subraya. En su caso, fue coordinador de una sección hace tres verano y estuvo "entre tres y cuatro años" publicando para Vavel. "Hay una exigencia superlativa. Al principio lo coges con ilusión, te venden que vas a dignificar el periodismo y demás. Puede ser más o menos digno, pero ahora yo gano mi sueldo. De la vocación no se come", recrimina al otro lado del teléfono.

Josep Falagán, así como Esteban, destacan el trabajo y el compañerismo de los periodistas y muchas personas que dedican su tiempo a difundir noticias deportivas en la publicación. "Lo que más nos molesta no es el tema de cobrar. Es que en el anuncio de New Vavel, no teníamos ni idea de esa entrevista ni nada. En el texto, parece que todo lo hace él [Javier Robles] y no hay ni una mención a los redactores, que somos los que sacamos artículos y coordinamos las secciones", critica Falagán.

Algunos colaboradores han salido en defensa de la página web, ya que entienden que no ofrece un "trabajo" sino que se alimenta de publicar artículos de manera voluntaria y que esta situación se explica desde el inicio a los interesados.

De mi etapa en @VAVELcom solo puedo decir que no estaría donde estoy ahora sin haber pasado por esa web. Lo de que #JavierRoblesExplota...si te tomas VAVEL como un medio serio, sí. Si te lo tomas como un lugar donde aprender y crecer, no. — Toni López (@ToniLopez93) August 15, 2018

El problema de esta sociedad en la que vivimos es la ambición. No hay engaño donde las cosas se explican de inicio. Me refiero a que la idea de VAVEL es de @jR_VAVEL, no mia. Mia es la decisión de colaborar y hasta dónde con el proyecto. Y sigo encantado de hacerlo. #NewVavel — Marcos López Aragón (@bloqueo15) August 16, 2018