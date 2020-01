Cuando el PP y Ciudadanos criticaban a Carmena por el protocolo anticontaminación de Madrid que ahora aplican

El Ayuntamiento de Madrid ha activado el escenario 1 del protocolo de actuación para contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) por primera vez desde que gobierna José Luis Martínez-Almeida. Se han superado los niveles de preaviso y, al ser la previsión meteorológica desfavorable, anoche anunciaron las restricciones de tráfico a través de sus redes sociales.

El tuit con el que anunciaron la activación del protocolo anticontaminación fue publicado a las 21:57 horas de este miércoles. Pero el PP y Ciudadanos, que ahora gobiernan en el Ayuntamiento, se quejaron durante mucho tiempo de que la activación del protocolo se anunciaba demasiado tarde.

"No son horas". Con ese lema se quejó la ahora vicealcaldesa Begoña Villacís en octubre de 2017 después de que el Ayuntamiento, entonces gobernado por Ahora Madrid, anunciase a las 22:43 que al día siguiente habría restricciones de tráfico.

Un año más tarde, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, grabó un vídeo en el que acusaba a Manuela Carmena de "atacar la libertad de movilidad de los madrileños" con el protocolo contra la polución.

El ahora alcalde José Luis Martínez-Almeida también se quejaba cuando se activaba el protocolo anticontaminación. En diciembre de 2018, acusó al equipo de Manuela Carmena de seguir "empeorando la calidad del aire" cuando se aplicó el escenario 1.

Begoña Villacís también reaccionó a esa activación relacionándola con Madrid Central: "Ha funcionado tan bien que mañana toca protocolo anticontaminación".

Pocos días después, Isabel Díaz Ayuso aseveró que "el Ayuntamiento de Madrid pretende que 'los de fuera' no vengan a la ciudad de todos en el puente más comercial del año".

El Ayuntamiento de Madrid pretende que “los de fuera” no vengan a la ciudad de todos en el puente más comercial del año. Como el pasado, activan el protocolo anticontaminación, no se coordinan con otras administraciones y no ofrecen alternativas. https://t.co/i5QoE3q70U