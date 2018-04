Pablo Casado, en 2009: “Nixon tuvo que dimitir por mentir y aquí no pasa nada”

Que recuerdos @pablocasado_ en 2009: "Hemos estado recientemente en EEUU y me encanta ver que allí la mentira no se tolera. Nixon no tuvo que dimitir por espiar. Dimitió por mentir! Pero aquí no pasa nada! No pasa nada!" pic.twitter.com/XVEkYv5Rlw — Miquel Ramos (@Miquel_R) 10 de abril de 2018

Era 2009 y Pablo Casado era tajante. En un acto del PP de Madrid –fue diputado de la Asamblea regional hasta ese año– contaba que había estado hacía poco en EE UU y le encantaba ver "que ahí la mentira no se tolera". "Pero si Nixon no tuvo que dimitir por espiar, dimitió por mentir. Y a Clinton casi le pasa lo mismo, no por lo que hizo sino también por mentir a la población. Pero aquí no pasa nada. No pasa nada", insistía.

Se puede ver en un vídeo que ha recuperado el periodista Miquel Ramos en Twitter. El extracto se hace viral –lleva 6000 retuits en el momento de publicarse este artículo– en medio de dos terremotos mediáticos. Por un lado, el escándalo alrededor de los propios estudios del ahora vicesecretario de comunicación del PP, al haberse conocido que aprobó todos sus “posgrados” con apenas 40 días de clases y sin exámenes o que su paso por Harvard, del que presume, consistió en un curso impartido en Aravaca; por otro, la polémica en torno a las mentiras acerca del máster de Cristina Cifuentes, a quien ayer Rajoy respaldó públicamente ante las peticiones de dimisión.

Ramos ha difundido otro clip del mismo día y el mismo acto, en el que se puede ver a Esperanza Aguirre, Francisco Granados –hoy condenado por Púnica– y Mariano Rajoy en primera línea de público, e Ignacio González –implicado en la trama Lezo– en segunda, escuchando y aplaudiendo a Casado. Ahí, el en la actualidad también diputado de las Cortes, defendía las políticas en educación de su formación: "Sí, amigos, nosotros apostamos por una educación de calidad. En la que prime el esfuerzo, y no la mediocridad".