Pepa Bueno, a Inés Arrimadas tras afirmar que hay quienes dicen que todos los hombres son maltratadores: "¿Quién dice eso?"

"Me parece tan horrible decir que no hay violencia machista como decir que todos los hombres son maltratadores", ha dicho Inés Arrimadas entrevistada este lunes en Cadena SER. En ocasiones, afirmaciones como esta pueden pasar de largo, pero en este caso la periodista Pepa Bueno no ha ignorado la declaración de la portavoz nacional de Ciudadanos.

"¿Quién dice que todos los hombres son maltratadores, señora Arrimadas?", le ha interrumpido Pepa Bueno. "Hay diferentes discursos en los que parece que...", ha empezado a responder Arrimadas. Pero Pepa Bueno ha insistido. "¿De quiénes en concreto?", ha reiterado. "Hay diferentes discursos en los que parece que el hombre está predispuesto en todos los casos a cometer estos atroces asesinatos, y no es así", ha continuado con la frase la portavoz del partido de Albert Rivera.

"Eso solo lo dice Vox, que a mí me conste. Yo no he oído a nadie ni de su partido, ni del PP, ni del PSOE, ni de Unidos Podemos, ni del Movimiento Feminista decir que todos los hombres son maltratadores. Lo dice Vox", ha sentenciado Bueno.

Ante esta aseveración, Arrimadas se ha quedado algo descolocada y ha dudado en su respuesta. "Hay determinados discursos… ¿lo dice Vox? Bueno, eh,... hay determinados discursos que no ayudan", ha zanjado la dirigente de Ciudadanos.

Fragmento de la entrevista a partir del minuto 29:43

En los últimos días, coincidiendo con la cercanía del 8M, Inés Arrimadas ha propuesto su propia versión del feminismo, distanciándose del "feminismo de portavozas", tal como lo ha calificado en la misma entrevista.

"Yo no voy a expulsar a nadie del feminismo. Pero sí me he encontrado a gente de otros partidos que nos expulsan", ha insistido Arrimadas.

Este domingo, Inés Arrimadas –junto al líder del partido, Albert Rivera– ha presentado el decálogo de lo que han bautizado como 'feminismo liberal'. Entre sus propuestas se encuentra la de regular la prostitución y legalizar los vientres de alquiler. "Allí donde hay prohibiciones hay menos libertad y por tanto menos feminismo", defendió en el acto de presentación.