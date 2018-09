¿Puede un adolescente alérgico al queso morir porque un compañero le echase varios trozos por dentro de la ropa?

El caso de un adolescente alérgico al queso que murió después de que un compañero de instituto le echase trozos del lácteo por dentro de la camiseta ha sorprendido en Reino Unido. Los medios británicos en pleno han publicado la noticia, que adelantó The Independent, y que llamaba la atención por los motivos del fallecimiento del joven, que tenía 13 años. Y es que el niño, según las informaciones publicadas, no ingirió en ningún momento el queso, pero el alimento sí entró en contacto con su piel. Una situación que parece menos peligrosa de lo que realmente es.

Un niño alérgico de 13 años que no puede consumir alimentos como los frutos secos o los lácteos tiene que estar bajo supervisión de los médicos. El motivo es que existen posibilidades de que desarrollen otras alergias alimentarias. Una circunstancia de la que también hay que hacer partícipe a su entorno diario, además de a su familia cercana, según alergólogos consultados por eldiario.es.

13-year-old boy dies of allergic reaction after having 'cheese thrown down his T-shirt', inquest hears https://t.co/KYHfnSK8aX