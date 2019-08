Trump añade otro error a su caótica gestión tras los tiroteos: suspende en geografía

Parece que no hay declaración o rueda de prensa que dé el polémico presidente de Estados Unidos en la que no añada más leña al fuego. A su ya conocida dificultad para en hablar su propio idioma se le suma un suspenso en la geografía. "Que Dios bendiga a todos los que perecieron en Toledo", ha expresado un emocionado Donald Trump en su primera comparecencia tras los dos tiroteos masivos de este fin de semana que se han cobrado la vida de 31 personas.

Trump's close in his speech where he calls Dayton "Toledo" pic.twitter.com/q9WbFYsIQh