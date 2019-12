"¿Qué hora es? ¿Qué día es? ¿Dónde estamos?": la cuenta de Twitter que suplica no alargar más la Cumbre del Clima

La Cumbre del Clima celebrada en Madrid tiene ya el título de la más larga en los 25 años de historia que se llevan celebrando. El retraso constante de su cierre se ha convertido en noticia y ha llegado, como siempre, a las redes sociales.

Este sábado, en pleno día de prórroga para alcanzar un acuerdo que tenía que haber llegado el viernes, aterrizaba en Twitter un nuevo usuario: @iscop25over ['¿Se ha terminado la cumbre del clima?']. La cuenta tiene más de 700 seguidores y en ella, a través de diferentes memes, se ha narrado en directo "el sufrimiento" por no llegar a un final.

En el primer mensaje se publicaba una captura del planning previsto para la tarde y hasta, en principio, las 22 horas, con un 'No todavía' en inglés, haciendo referencia a que aún no había terminado la cita.

A partir de ahí, se fueron sucediendo memes y gifts en los que relataban la noche que se avecinaba. Uno de ellos fue publicado tras conocerse otro nuevo retraso: la reunión de cierre ya no era de las 20 horas hasta las 22 horas, sino que ahora pasaba de 22 horas a 23.59 horas. Así, en la cuenta publicaban un mensaje: "We are gonna die in here!" ['¡Vamos a morir aquí!'].

Just settling in for the night. #COP25Madridpic.twitter.com/5VXVoZf6VS — is cop 25 over? (@iscop25over) December 14, 2019

Con los atrasos en la cumbre, también se prolongaba la jornada en los bares del lugar. Así, otro de los tuits muestra una foto de la pantalla en la que se anuncia que el bar estará abierto hasta las 02.30 horas de la madrugada. ¿Qué puede pasar después?, pues según esta cuenta de Twitter, que "llegarán los Juegos del Hambre".

Después había un nuevo retraso: hasta las 2 de la mañana. Empezaba la desesperación... ¿Habrá dónde pedir gofres a altas horas de la noche en Madrid?

¿O tal vez mejor unas pizzas? Para esta opción, ilustran el mensaje con un gift en el que el repartidor llega a una casa en llamas, como se encontraría la situación si fuese a llevarles pizzas allí porque "el plenario ya está fuera de hora", decían.

Plenary's off the schedule. pic.twitter.com/TNB866nJeq — is cop 25 over? (@iscop25over) December 14, 2019

Y viendo que la cosa se alargaba, ironizaron porque, total, ¿quién necesita dormir?

Tras varios tuits preguntándose dónde está la planificación para la noche, por fin llegó. Según ese nuevo horario, había actividades, mínimo hasta las 4 de la mañana. Por eso, la moqueta podía ser un lugar cómodo en el que echarse una pequeña cabezada.

None of the new texts have a provision for sleeping. So, no. #COP25Madridpic.twitter.com/89PnUk4xQQ — is cop 25 over? (@iscop25over) December 15, 2019

No, although the venue carpet now looks... oddly comfortable. #COP25Madridpic.twitter.com/yklwAlYOPh — is cop 25 over? (@iscop25over) December 15, 2019

Después, se fijó para las 8 de la mañana el pleno de cierre. Aunque, de nuevo, parecía retrasarse. Por eso, empezaron a preguntarse si se había batido ya algún tipo de récord.

No. Still not. And apparently we broke some kind of record? #COP25Madridpic.twitter.com/n3bQzifuCh — is cop 25 over? (@iscop25over) December 15, 2019

Con el transcurso de las horas, al menos esta sede de la COP25 ya empezaba a tener un poco de "calor de hogar", según otro de los mensajes, "con suelos tan suaves como camas de plumas".

Not yet. But the walls have grown safe and familiar, and the floors are as soft as feather beds. #COP25Madrid — is cop 25 over? (@iscop25over) December 15, 2019

Still no. But we would also like the floor. #COP25pic.twitter.com/WE346ttfyd — is cop 25 over? (@iscop25over) December 15, 2019

Sin ver un final próximo, se preguntaron si es posible morir por las declaraciones de las partes, algo que "de momento no". Pero también estaban ya desorientados: "¿Qué hora es? ¿qué día es? ¿dónde estamos?", ironizan.

No. What time is it? What day is it? Where are we? #Cop25Madrid2019pic.twitter.com/cqyFxrDwRT — is cop 25 over? (@iscop25over) December 15, 2019

Pasado el mediodía de este domingo, ya veían cerca el final de esta Cumbre del Clima, que ya se había convertido en la más larga de la historia.

Por fin, alrededor de las 14 horas, ya sin fuerzas para más, la cuenta anunciaba el fin de la Cumbre del Clima más larga de la historia con un somero "Yes". Ahora sí, ya se podían ir a casa.