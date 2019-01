El Washington Post denuncia el reparto de periódicos falsos con su marca en la capital de EEUU

El periódico estadounidense The Washington Post está siendo víctima de una campaña que consiste en repartir periódicos impresos falsos en los que se usa su marca. Así lo ha denunciado el diario de la capital de EEUU, que ha lamentado que se esté utilizando su identidad para distribuir por las calles una edición en papel llena de mentiras. Una acción de la que, según el Post, podría ser responsable la organización activista Code Pink.

Tanto el diario como algunos usuarios en redes sociales han lamentado que se esté llevando a cabo una protesta contra Trump usando un periódico falso. En este se puede leer que el presidente de EEUU ha dimitido a través de un mensaje de renuncia escrito en una servilleta y que se ha marchado a Yalta, entre otras situaciones que no han ocurrido.

Happening now: activists hand out satire newspapers in front of the White House, predicting a near-future in which Trump leaves the presidency. #ByeBye45 pic.twitter.com/NBvbCb3hUi — Sara Pearl (@skenigsberg) 16 de enero de 2019

. @washingtonpost you might want to deal with the lady handing out fake copies of the Post outside Union Station. I tried to explain why this is problematic but she wasn’t having it. pic.twitter.com/pjohcCFSx7 — Ian Kullgren (@IanKullgren) 16 de enero de 2019

At the Farragut West Metro stop, activists are handing out very realistic @washingtonpost editions with headlines proclaiming Trump's demise. pic.twitter.com/GrEjvt4tqM — Liz Essley Whyte (@l_e_whyte) 16 de enero de 2019

Just plucked this piece of fakery from a trash bin at Union Station pic.twitter.com/oE8HyOiFS3 — ErikWemple (@ErikWemple) 16 de enero de 2019

En los detalles de este periódico apócrifo se puede ver que la fecha de la edición es el 1 de mayo de 2019, acompañado de un "May Day" y que es gratis. En las páginas interiores aparecen sátiras de todo tipo y contenidos que destacan las propuestas de los demócratas. De estos titulares son protagonistas algunos políticos del país, como la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que "liderará una conga de 10.000 personas" en un edificio del Senado de EEUU. También se recoge que el ex jefe de Gabinete de Trump Reince Priebus concursaría en Dancing with the Stars.

Ver esta publicación en Instagram Handed out this morning in Washington, D.C. #washingtonpost #bundle Una publicación compartida de Undercurrent Projects (@katie_peyton_) el 16 Ene, 2019 a las 7:45 PST

The Washington Post ha advertido desde su cuenta de Twitter de lo que está ocurriendo, pero no ha anunciado si iniciará acciones legales contra los responsables de la publicación.

There are fake print editions of The Washington Post being distributed around downtown DC, and we are aware of a website attempting to mimic The Post’s. They are not Post products, and we are looking into this. — Washington Post PR (@WashPostPR) 16 de enero de 2019

El propio Post no tiene claro quién está detrás de esta suplantación. Pero apuntan a que Code Pink podría ser la responsable por un vídeo de su Facebook en el que se ve a su líder y fundadora, Medea Benjamin, repartiendo estos periódicos en lo que parece un edificio gubernamental. El diario se ha puesto en contacto con ella para confirmar si está vinculada a lo ocurrido, pero no ha recibido respuesta.

Este grupo, que se define como antimilitarista y defensor de la inversión en la sanidad y la educación, es conocido en EEUU por sus protestas, que hasta han llegado a las comisiones del Congreso.

Varios de los activistas que han formado parte del reparto han presumido del mismo en sus redes o han posado para las fotos que tomaban periodistas o tuiteros. Alguno de ellos ha señalado que estaban entregando a los transeuntes una "edición especial del Washington Post".

Some more scenes of activists handing out the satire #ByeBye45 newspaper pic.twitter.com/RL1laDr5rr — Sara Pearl (@skenigsberg) 16 de enero de 2019