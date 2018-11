"Les quito la acreditación ": la amenaza del PSOE en Andalucía a la prensa que grababa el desalojo de una manifestante

Retirarle la acreditación profesional por grabar una escena incómoda para el partido y por no colocarse donde los responsables de seguridad del PSOE querían. Esa fue la amenaza de un miembro de la organización del mitin del PSOE andaluz en Chiclana (Cádiz) al cámara de Informativos Telecinco que cubría el acto en el que intervenían Susana Díaz y Pedro Sánchez. La escena que sucedió después del desalojo del recinto de una mujer que sacó una pancarta de "Susana, corrupta" y profirió varios gritos contra la presidenta de la Junta de Andalucía cuando esta intervenía en la tribuna.

Las imágenes en las que se ve a este miembro de la organización del PSOE han sido emitidas por Informativos Telecinco. Según periodistas presentes allí, lo que ocurrió es que varios de los que cubrían el mitin salieron al exterior para seguir el desalojo de la mujer. Tanto el traslado a la salida como el forcejeo de la mujer con la seguridad del partido estaban siendo grabados por el cámara.

Les quito la acreditación y se van. ¡Devuélvanme la acreditación! Cuando en Andalucía hablamos del “régimen del PSOE andaluz” no es por gusto. #Cortijadas pic.twitter.com/dj57ripxAk

En ese momento, el hombre que formaba parte del equipo que custodiaba el acto se colocó delante de los reporteros de Telecinco, exigiéndoles que se identificaran. Después, les advirtió de que se colocaran "en la zona habilitada para los periodistas". "Les quito la acreditación y se van", amenazó este hombre, quien luego añadió: "Devuélvanme la acreditación".

El episodio ha sido denunciado por varios periodistas en Twitter, y también ha sido censurado por la Asociación de la Prensa de Sevilla. eldiario.es ha preguntado al PSOE andaluz por esta escena, sin que se haya recibido respuesta por el momento.

"Váyanse a la zona acotada para los periodistas. O me dan la acreditación o se van. Deme la acreditación". Mire usted estábamos trabajando. Los periodistas no somos borregos que nos puedan meter entre unas vallas. No estábamos allí para contar lo que ustedes querían enseñarnos https://t.co/LPmm6pHOBk