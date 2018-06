La autora de 'El cuento de la criada' le pide a la vicepresidenta argentina que desbloquee la legalización del aborto

Margaret E. Atwood le ha pedido en Twitter a la vicepresidenta argentina y presidenta del Senado que deje de mirar hacia otro lado ante las numerosas mujeres que mueren cada año por culpa de los abortos ilegales y que les conceda el derecho a decidir.

La autora de El cuento de la criada ha sido criticada por algunos usuarios de la red social porque en el país, aunque se producen miles de ingresos por complicaciones tras los abortos clandestinos, la mortalidad materna no asciende a "miles". Según apunta Amnistía Internacional, las muertes maternas en Argentina ascendieron, por ejemplo, a 290 en el año 2014. El diario Clarínapunta que, cada año, son hospitalizadas 80.000 mujeres por complicaciones en abortos inseguros.

Vicepresident of Argentina @gabimichetti: don't look away from the thousands of deaths every year from ilegal abortions. Give argentinian women the right to choose! #AbortoLegalYa #QueElAbortoSeaLey #NiUnaMenos #AbortoEnSenadoYa @cdnwomenfdn @equalitynow