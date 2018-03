Una avalancha de gatitos trolea a Rafael Hernando

Rafael Hernando ha sido troleado este miércoles. Con gatitos. Cientos de gatitos.

Este miércoles comparecía ante el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar uno de los temas que más preocupa a día de hoy: las pensiones. Los diputados habían aprobado una proposición no de Ley (PNL), a propuesta del PSOE, en la que se instaba al Ejecutivo a "reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo".

El PP ha terminado por rechazar la medida mediante una enérgica defensa del pacto, que Hernando, portavoz del partido en el Congreso, ha calificado durante su intervención como "el más importante que nunca se ha hecho" desde la firma de la Constitución española en 1978. Con el objetivo de promocionar su discurso ante las Cortes, ha colgado un vídeo en su cuenta personal de Twitter recogiendo el momento.

Está claro que desde Izquierda Unida no están demasiado de acuerdo con las palabras del portavoz ni con su postura, ya que no han tardado en responderle en la red social con gifs de gatitos reaccionando a su vídeo. Como no existe una temática que anime más a la participación ciudadana que la presencia de felinos en movimiento, en menos de cinco horas el portavoz del PP ha recibido más de 300 gifs.

Puede que al principio la iniciativa fuera de las distintas cuentas de Twitter que tiene Izquierda Unida, pero después del empujón inicial, cientos de usuarios de la red social se han sumado al proyecto de llenarle a Hernando las notificaciones de gatitos. Los hay de todas las formas y colores, y ni siquiera siguen una temática común más allá de ser el animal más famoso de Internet.

Incluso en el siguiente tuit del portavoz, donde comparte un link de la página web del PP que recoge (otra vez) su intervención en el Congreso, las respuestas están llenas de mininos haciendo de todo.

Literalmente, de todo.