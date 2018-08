Un fotoperiodista español secuestrado por el Estado Islámico vuelve a Siria para entrevistarse con sus captores

El 16 de septiembre de 2013, a las seis de la mañana, los periodistas Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova salieron de la ciudad siria de Diez Ezzoz para volver a Turquía. En un puesto de control en la provincia de Raqqa, Estado Islámico (EI) paró el jeep en el que viajaban y secuestró al corresponsal del diario El Mundo y al fotoperiodista. García Vilanova y Espinosa pasaron 194 días secuestrados por el EI.

Cuatro años después de su liberación, García Vilanova ha vuelto a Raqqa para visitar una de las casas en las que fue encarcelado y enfrentarse a dos de los sospechosos de haberle torturado. Acompañado de la cadena británica BBC, el fotoperiodista recorre las habitaciones en las que fue encerrado, los escombros de la casa de los yihadistas y se sienta frente a sus captores: "Quería verlos. Ver a los sospechosos y mirarles a la cara".

WATCH: Ricardo Garcia Vilanova's personal assignment to return to Raqqa and face the IS members accused of his incarceration.

