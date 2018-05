"Como te coja te voy a hacer un hombre": la campaña en Spotify que da la vuelta al acoso y de la que no se puede escapar

"Uf, Dios, ¿dónde vas tan solito? Trae para acá esa zanahoria, que mi conejito tiene hambre. Venga, ven, que te voy a dejar seco. Como te coja te voy a hacer un hombre. Quién fuera el sol para darte todo el día". Desde la pasada semana, si estás escuchando tranquilamente música en Spotify puedes encontrarte con una voz femenina increpándote con estas palabras. Luego tendrás la explicación: "Acabas de ser acosado y no has podido hacer ‘skip’. Lo mismo le pasa a las mujeres que soportan una media de un minuto de acoso al día. No acoses, respeta".

Es un mensaje de la Fundación Triángulo, centrada en la igualdad para el colectivo LGTBI, que ha dirigido su nueva campaña a concienciar sobre el acoso a las mujeres "para hacer ver lo errado de la situación a los hombres que todavía utilizan esta forma de relacionarse". De hecho, el anuncio, desarrollado también por la agencia Young & Rubicam Madrid y de apenas 30 segundos, está segmentado: solo les salta a los hombres. Como otros anuncios de Spotify, si quieres pasarlo, no puedes. La Fundación expresa la analogía que han querido crear: "No podemos escapar ante estos 'piropos', que desde nuestra visión han sido una muestra de dominio masculino en el espacio público sobre las mujeres que no podemos tolerar".

El spot se ha viralizado después de que un usuario la describiese en Twitter cuando le sonó en la plataforma, el pasado viernes. El tuit aceleró las intenciones de Fundación Triángulo, que lanzó un comunicado para razonar su pretensión el domingo. "Las mujeres tenemos derecho a ocupar los espacios públicos sin sentirnos escrutadas e insidiadas en unas situaciones que nos fuerzan a dar respuesta ante una mirada masculina en la que se nos cosifica. Esto puede hacernos retraer en ese espacio público y perder nuestra libertad", comenta en la nota Yolanda Rodríguez, miembro del Patronato de la Fundación.

Me ha salido un anuncio de Spotify de una mujer diciendo "piropos" y he ido a saltarlo porque me ha hecho sentir incómodo y termina diciendo "Has sido acosado y no has podido darle a skip, esto sufren muchas mujeres al día, no acoses".

Buen anuncio, sí señor. — Elixir (@_sonofwind) 11 de mayo de 2018

La función del anuncio es "pagar con la misma moneda", dar la vuelta a una situación que ellos califican de "micromachismo cotidiano". "Les hace sentir a través de piropos realizados por mujeres durante un minuto ese mismo efecto cosificador que algunos hacen sobre nosotras. Ese mismo piropo que el hombre considera un halago al recibirlo de manos de una mujer, ya no es tan elogioso", aclaran en el texto.

Desde Fundación Triángulo califican los todavía por muchos denominados 'piropos' como una costumbre social que constituye una de las mayores causas de la "falta de empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres heterosexuales, bisexuales y homosexuales". La campaña coincide con la réplica de muchas mujeres al #Cuéntalo, un hashtag en torno al cual se han sumado miles de testimonios de mujeres sobre agresiones sexuales machistas que han vivido. Eso también ha incluido situaciones en las que las mujeres se han visto incomodadas o privadas de espacio, como denuncia la organización.

Otros organismos habían iniciado en otras ocasiones campañas específicas contra este tipo de acoso. En enero de 2018, la Junta de Andalucía lanzó una con el lema "#NoSeasAnimal". Fue polémica porque el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la criticó: "No se me ocurre cómo prohibirlo". Se mostró entonces más partidario de "que la gente tenga mucha más educación y respeto" porque "estamos en un punto en el que lo queremos regular todo". Otras instituciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid también han promovido planes dirigidos a prevenir este tipo de acoso. "Vas provocando...vergüenza con tus piropos", decían algunos carteles que se distribuyeron por la capital en noviembre de 2016.