La historia se repite: más de 2.000 estudiantes extremeños ya tuvieron que repetir sus exámenes en 1984

La noticia de que más de 5.000 alumnos extremeños tendrán que repetir sus exámenes después de que la Universidad de Extremadura detectase catorce "accesos no autorizados" en la web universitaria ha provocado la indignación de miles de estudiantes, que después de meses de esfuerzo, horas de estudio y nervios para pasar las pruebas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), se verán obligados a pasar otra vez por lo que muchos consideran un mal trago.

Sin embargo, puede que lo más sorprendente de todo no sea en sí la noticia, sino el hecho de que - tal y como publica este viernes el diario extremeño HOY- no es la primera vez que miles de jóvenes de la región se ven obligados a repetir los odiados exámenes de selectividad por culpa, una vez más, de "un acceso no autorizado".

Fue en 1984 cuando la Universidad de Extremadura se vio obligada por primera vez a repetir varios exámenes de selectividad ante la supuesta filtración de pruebas de evaluación. En este caso, los afectados fueron unos 2.000 alumnos de COU de Cáceres y Badajoz, que a pesar de las protestas, tuvieron que repetir sus pruebas varios días más tarde de haberse presentado a la selectividad, tal y como publicó HOY hace más de 20 años.

Entonces fue un profesor de la Universidad Laboral de Cáceres y miembro de uno de los cinco tribunales de Selectividad el que se dio cuenta de que varios exámenes que aún no se habían realizado estaban circulando, por lo que en presencia de un abogado, decidió impugnar los exámenes.

La Universidad anuló las pruebas inmediatamente, pero nunca llegó a explicar cómo se produjo la filtración. Poco después, el diario HOY publicó que las pruebas habían sido enviadas de manera específica a varios colegios de la zona con el objetivo de proporcionar cierta ventaja a sus alumnos.

La situación de los alumnos afectados esta semana, sin embargo, aún está por resolver. En pocas horas se han recogido en la plataforma Change.org 27.000 firmas contra la decisión de la Universidad de Extremadura de repetir los exámenes de Selectividad realizados el pasado miércoles y este viernes hay concentraciones de protesta convocadas a las 11 frente a la Facultad de Filosofía y Letras en Cáceres y a las 12 frente al rectorado de Badajoz.