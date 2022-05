Irene Montero “regala” a Macarena Olona un poema de Peri Rossi contra los “fascistas de mierda”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha finalizado su respuesta a Macarena Olona en el Congreso de los Diputados “regalándole” un poema de la escritora Cristina Peri Rossi, ganadora del Premio Cervantes 2021. Durante su intervención, la diputada de Vox ha criticado la 'ley trans' y ha asegurado que la “la segunda ola feminista adquirió un tono antifamiliar” y que el “actual feminismo” pretende “eliminar” la identidad de las mujeres y se centra en el “odio a la maternidad”.

Montero ha respondido recordando la lucha feminista “de las que han venido antes” y ha terminado con el poema 'Proyectos' de la escritora uruguaya: “Podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos. Podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años pero no me gustaría que al llegar a la pubertad, un fascista de mierda le pegara un tiro”.

El intercambio se ha producido durante una interpelación de Olona a la ministra. La ahora candidata por la extrema derecha para las próximas elecciones andaluzas ha relacionado la segunda ola del feminismo y la obra de Simone de Beauvoir con el “odio a la maternidad y la visión de la fertilidad femenina como una maldición”, y respecto a la actual etapa feminista, Olona ha dicho que se centraba en “eliminar” la identidad de las mujeres, en referencia a la 'ley trans'. “Sus ideas tan reaccionarias no pueden hacer feliz a nadie”, le ha espetado la titular de Igualdad.

“Ha dicho muchas cosas que son mentira, pero algunas son especialmente dolorosas”, ha replicado Montero. “Usted dice ”yo todo lo que he conseguido, lo he conseguido gracias a mi esfuerzo“. Valiente mentira, señora Olona, lo que usted ha conseguido, igual que lo que yo he conseguido y todas las que estamos aquí es gracias a la lucha de otras, de las que han venido antes”.

La ministra le ha recordado a la diputada de Vox los derechos alcanzados, algunos como el “derecho a abrir una cuenta corriente” o el “derecho al aborto”. Precisamente sobre este último el Ministerio de Igualdad prepara una nueva norma que, entre otras cosas, devuelve el derecho a las jóvenes de 16 y 17 años a abortar sin necesidad del permiso de los padres. “Hay muchas mujeres que han venido antes y que han peleado” para que “hoy tengamos los derechos que todas disfrutamos”, ha agregado Montero.