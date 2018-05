El primer ministro de Israel no llamó "vaca" a la ganadora de Eurovisión: es un error del traductor

Una de las primeras reacciones a la victoria de la representante de Israel en Eurovisión, Netta Barzilai, fue la del primer ministro de dicho país, Benjamin Netanyahu. El mandatario israelí felicitó a la cantante a través de su cuenta de Twitter con un mensaje en hebrero que provocó desconcierto a causa de la traducción del texto que hace esta red social.

Microsoft traduce el mensaje de Netanyahu al castellano como: "¡Neta, eres una vaca!", y al inglés: "Neta, you're a cow!", que significa exactamente lo mismo que la traducción al castellano. Sin embargo, no es esto lo que el primer ministro israelí quería decir en su tuit.

Como explica este usuario, la expresión que Twitter traduce como "eres una vaca" es realmente una expresión de afecto equivalente a "cielo", "querida", o "eres lo máximo".

Lo mismo explica la siguente usuaria en inglés: "Para evitar confusiones, está llamando a Netta "kapara", que es como un nombre de mascota, es un argot que usamos para describirnos entre nosotros. En hebreo se escribe justo como la palabra vaca".

To prevent any confusion, he’s calling Netta “kapara” which is like a pet name, it’s a good slang word we use to describe each other. It’s just written in Hebrew like the word cow omg