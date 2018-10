Un periodista y un portavoz de la Comisión Europea encadenan pregunta y respuesta usando canciones de ABBA

Después de que este miércoles la primera ministra británica, Theresa May, mostrara sus (dudosas) dotes de baile al irrumpir al ritmo de ‘Dancing Queen’, de ABBA, en la clausura del congreso anual de los conservadores; el influjo de la legendaria banda sueca también se ha dejado sentir este jueves en la rueda de prensa del portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, al ser preguntado por las negociaciones del brexit.

La cosa es como sigue: el reportero de The Daily Telegraph en Bruselas, James Crisp, plantea al portavoz una serie de cuestiones aludiendo a varios títulos de canciones de ABBA, como "¿'Voulez-vous' un acuerdo?" o "¿Daréis una oportunidad con May o ella tendrá que afrontar su 'Waterloo'?".

El periodista se refería a temas como "Take a chance on me" (Dame una oportunidad), "Voulez-vous?" (¿Quieres?) o "Waterloo".

"¿Qué puedo decir?, las rupturas nunca son fáciles", respondió el portavoz comunitario, citando la letra de "Knowing me, knowing you" (Conociéndome, conociéndote), con la que la banda ganó el festival de Eurovisión en 1974.

La rueda de prensa diaria de la institución continuó después con su sobriedad habitual después de que el siguiente periodista, al preguntar también sobre el "brexit" iniciara su cuestión reconociendo la dificultad de mantener el nivel retórico con referencias a ABBA con un sincero: "'Mamma Mia', no sé si puedo seguir por ahí", informa EFE.