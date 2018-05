Dos mujeres, retenidas por un policía de fronteras de EEUU tras escuchar que hablaban en español

Retenidas por hablar en español. Es lo que le ocurrió a dos mujeres estadounidenses en Montana, en una zona cercana a la frontera con Canadá, cuando un policía de fronteras les pidió que se identificaran por ese único motivo. Lo ocurrido fue subido a Facebook por las afectadas, y ahora ha sido publicado por The Washington Post. Y que se conoce solo una semana después de la escena que protagonizó en Nueva York el abogado Aaron Schlossberg, que insultó a los empleados de un restaurante por hablar en español. Algo que le ha costado que le expulsen de su oficina e incluso que se pueda enfrentar a consecuencias judiciales por lo ocurrido.

Según cuentan Ana Suda y Mimi Hernández, las dos protagonistas de la historia, ambas se encontraban en una gasolinera a la que habían acudido a comprar esperando en la cola para pagar. En ese momento, se encontraban hablando en español, idioma que hablan fluidamente junto al inglés, ya que son de origen mexicano pero han crecido en Estados Unidos. De repente, el policía se acercó a ellas y las interrumpió para pedirles sus identificaciones.

El agente las sacó de la tienda y las llevó a la zona de aparcamiento, donde una de ellas empezó a grabar la escena. Una de ellas le preguntó la razón de retenerlas, a lo que el policía respondió que era porque estaban hablando en español. "La razón por la que les he pedido sus identificaciones es porque he venido a este lugar, y he visto que estabais hablando español, algo que no se escucha mucho por aquí". dijo concretamente, como se ve en el vídeo.

Tras preguntarle si las estaba reteniendo por motivos raciales, el agente lo negó. E insistió en que estaban "hablando español en la tienda, en un estado donde predomina hablar inglés". El episodio duró entre 35 y 40 minutos, según denuncian las dos mujeres, que se mostraron "avergonzadas" porque "todo el mundo nos miraba como si hubiéramos hecho algo malo. No creo que hablar español sea algo criminal".

"Ahora siento que si hablo español, alguien me va a decir algo", dice una de las afectadas a The Washington Post. Además, Suda ha anunciado que contactarán con la ACLU para que les asesoren legalmente: "No quiero que pase esto más, quiero que la gente sepa que tiene el derecho a hablar el idioma que quieran", explica. Tras subir el vídeo a Facebook, varios medios locales contaron la historia, lo que según Suda motivó que si hija le preguntará si ya no podían hablar más en español.

Como informa el Post, la Oficina de Fronteras de EEUU está revisando lo ocurrido para asegurarse de que todas las políticas policiales fueron aplicadas correctamente. También ha provocado la reacción de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Esta organización ha recordado que hablar español no es una razón válida para retener a alguien, además de que la Constitución prohíbe identificar por motivos raciales.