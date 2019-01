Los taxistas en huelga reciben a gritos a Rivera en Madrid: "¡Eres un traidor!"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha topado este lunes con la huelga del taxi a su paso por la estación de Atocha de Madrid. Algunos de los manifestantes han increpado al dirigente de Cs con gritos de "fuera, fuera" o "eres un traidor", entre otros.

Ha sido el propio Rivera quien ha dado a conocer el suceso, publicando varios vídeos en su cuenta de Twitter. "Me consta que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés, pero con insultos y agresividad no lograrán convencer a los usuarios", ha escrito Rivera que, aunque ha intercambiado palabras con algunos huelguistas, finalmente ha abandonado las inmediaciones de la estación con protección policial.

El líder de Ciudadanos también ha apuntado que "entre amenazas e insultos es imposible tener un debate constructivo", enfatizando que a "los primeros que perjudican es a ellos". "Sigo pensando hoy aún más que ayer que los ciudadanos tienen derecho a elegir si se desplazan en taxi, VTC o como quieran", ha concluido Rivera.

