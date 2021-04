17 zonas básicas y 5 localidades, con restricciones de movilidad desde hoy

Madrid, 12 abr (EFE).- 17 zonas básicas de salud (ZBS) y cinco localidades, que suman una población de 427.809 ciudadanos -el 6,48 % de la región- permanecen cerradas desde este medianoche debido a su alta incidencia de coronavirus, restricciones que se suman a las que aún rigen en toda la Comunidad, como la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios o el toque de queda de once de la noche a seis de la madrugada.

Desde este lunes y hasta el lunes 26 de abril quedarán restringidas las zonas básicas de salud de Villanueva del Pardillo; las zonas de La Princesa y Barcelona, en Móstoles; en Madrid capital las de Villa de Vallecas (distrito de Villa de Vallecas), Quinta de los Molinos (distrito de San Blas-Canillejas), Barajas (distrito de Barajas) y Silvano (en el distrito de Hortaleza); así como en el municipio de Manzanares el Real.

Además, se levantan las limitaciones de entrada y salida en la zona básica de Núñez Morgado (distrito de Chamartín), en Madrid capital, y en las localidades de Chapinería, Torrejón de Velasco, Villanueva de la Cañada, Navacerrada, Navas del Rey y Santos de la Humosa.

Se mantienen también las restricciones de movilidad una semana más, es decir hasta las 00:00 horas del lunes 19 de abril, en las zonas básicas de salud de Las Margaritas, en Getafe; San Fernando, en San Fernando de Henares; en Madrid capital las de Alameda de Osuna (distrito de Barajas), Rejas (San Blas-Canillejas), Chopera (Arganzuela), Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo), Vicálvaro-Artilleros y Valdebernardo (Vicálvaro); Valle de la Oliva (Majadahonda) y la zona básica de Villaviciosa de Odón.

También quedarán limitadas durante una semana más las entradas y salidas, salvo por causas justificadas como ir a trabajar, en las localidades de La Cabrera, Moralzarzal, Colmenarejo y Paracuellos de Jarama.

No obstante, para toda la Comunidad de Madrid se mantiene hasta el 26 de abril la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas como mayores dependientes, menores de edad o personas vulnerables.

La región continuará con la limitación de movilidad nocturna desde las once de la noche hasta las seis de la madrugada; los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las once de la noche, aunque no pueden admitir nuevos clientes desde una hora antes, y la ocupación será de un máximo de seis personas por mesa en el exterior y cuatro en el interior.

Asimismo, es obligatorio el uso de mascarilla de forma continuada tanto en el interior como en la terraza de los locales, excepto en el momento concreto de la ingesta de comida o de bebida.