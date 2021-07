Unas 25 dotaciones de bomberos han remojado el área del incendio de Queralt durante la noche

Barcelona, 27 jul (EFE).- Unas 25 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat han permanecido esta noche en el perímetro del incendio que se desató el sábado en la población de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), revisando y remojando algunos puntos tras quedar controlado anoche el fuego después de arrasar unas 1.700 hectáreas.

Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han indicado a Efe que la noche ha sido en general tranquila y que esta mañana se procederá al relevo de las unidades y los 125 bomberos que han trabajado durante la pasada noche.

No está previsto que este martes se incorporen a las labores de extinción medios aéreos, aunque no se descarta que se produzca algún vuelo de reconocimiento, mientras los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han colaborado en las labores de extinción ya se retiraron en el día de ayer.

Pese a haber sido dado por controlado, el incendio no se declarará extinguido hasta que no haya garantías de que no queden puntos calientes que puedan reavivar las llamas, lo que podría tardar algunos días en producirse.

Los equipos de emergencias estarán pendientes del cambio meteorológico, pues tras la lluvia y las temperaturas más bajas registradas ayer en el área del incendio, que ayudaron en las labores de control del fuego, hoy se espera que vuelvan a subir los termómetros hasta los 30 grados y que haya menos humedad que ayer.

Los Bomberos dieron por controlado anoche el incendio al haber podido cerrar el perímetro a pesar de su gran extensión, de unos 40 kilómetros, y después de que la superficie quemada no creciera durante el día de ayer.