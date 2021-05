El 42 % de los médicos en Venezuela recibió vacuna anticovid, según una ONG

Caracas, 31 may (EFE).- El 42 % de los médicos venezolanos recibió, al menos, una dosis de la vacuna contra la covid-19, según un sondeo publicado este lunes por la ONG Médicos Unidos de Venezuela, que tomó una muestra de 2.970 galenos del país, incluyendo a jubilados e incapacitados, para realizar la estimación.

La ONG, que agrupa a más de 4.000 trabajadores de la salud en todo el país, realizó una encuesta entre el 25 y 29 de mayo a casi 3.000 galenos del sector público y privado, activos e inactivos, y manifestó que los resultados le preocupan.

"Nos preocupan mucho estos resultados en medio de una alta mortalidad del personal de salud -582 según sus datos- y la ausencia de un plan de vacunación que contemple y priorice a los más vulnerables y por grupos etarios, claro y transparente. Además, con una campaña de promoción y educación para la salud", dijo la ONG.

El director de Médicos Unidos, Jaime Lorenzo, explicó a Efe que los consultados "recibieron una dosis, por lo menos" y que hasta que no culmine el proceso, que consta de dos dosis, no se pueden considerar como no vacunados.

La encuesta, además, muestra que el 45 % de los médicos que trabajan en instituciones públicas han sido vacunados con la Sputnik V, el 19 % con la china Vero Cell y el 36 % está sin vacunar.

El panorama cambia en el sector privado donde el 73 % de los galenos no han sido vacunados y solo 17 % ha recibido la vacuna rusa, el 9 % la china y el 1 % restante otras.

Entre tanto, entre los médicos jubilados solo el 20 % ha sido inmunizado con la Sputnik V, el 5 % con Vero Cell, el 74 % no ha recibido ninguna y el restante otras.

La semana pasada, el ministro de Salud indicó que el 90 % del personal sanitario del país estaba vacunado, algo que fue inmediatamente desmentido por el propio sector.

Organizaciones nacionales e internacionales señalan que Venezuela es el país de Latinoamérica con menor número de personas vacunadas.

Según dijo el viernes el ministro de Salud, Carlos Alvarado, las autoridades sanitarias ya han aplicado "un poco más de un millón de vacunas".

Tampoco existe certeza sobre el número de vacunas que llegaron al país, ya que los datos que han brindado los distintos funcionarios desde que comenzaron a entrar las primeras dosis difieren considerablemente.

El domingo, el Gobierno venezolano informó sobre la llegada de 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, sin brindar cifras totales.