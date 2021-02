El 73 por ciento de los docentes cree que sus alumnos no están listos para la vida laboral

Madrid, 23 feb (EFE).- El 72,9 % de los docentes afirma que sus alumnos no están preparados para la vida laboral y creen que su futuro profesional se verá afectado a raíz de la pandemia de la covid-19.

Así se refleja en el "IV Informe Young Business Talents: La visión del profesor" sobre la situación de la educación en España, basado en las entrevistas hechas entre octubre y noviembre de 2020 a casi 600 profesores de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y de FP.

El documento recuerda que a pesar de que el abandono escolar temprano en España ha ido disminuyendo durante los últimos once años, aún sigue siendo el más alto de Europa.

El 52 % de los docentes cree que la tendencia sobre esta cuestión no ha cambiado e incluso ha aumentado y lo atribuyen, sobre todo, a la pérdida de la cultura del esfuerzo y la tolerancia ante las frustraciones (55 %), el bajo interés por el estudio (35,7 %), la desconexión de los contenidos educativos con los intereses actuales (31 %) y porque los alumnos no sienten que estudiar les permitirá tener un futuro mejor (29%).

“Debido a la situación actual derivada de la crisis sanitaria del coronavirus, los profesores siguen teniendo una percepción alta en cuanto al abandono escolar. Nos enfrentamos a una crisis de aprendizaje agravada por la pandemia que pone en riesgo el no retorno de los alumnos a las aulas, porque no pueden o no quieren continuar con sus estudios”, afirma Mario Martínez, director del Informe Young Business Talents.

A raíz de la pandemia, los profesores creen además que el futuro profesional de los jóvenes se verá afectado.

El 48,9 % considera que se acostumbrarán al teletrabajo y a no depender de un espacio físico para trabajar, el 48,3 % piensa que los jóvenes se verán obligados a desarrollar habilidades nuevas para lanzar sus propios emprendimientos y el 35 % opina que las crisis económica hará que se retrasen los planes de emprender a corto plazo.

Por otro lado, el 72,9 % de los encuestados afirma que sus alumnos no están preparados para la vida laboral y el 48 % se muestra disconforme en cuanto a la formación práctica que ofrece el sistema educativo.

Hasta el 2019 el porcentaje de profesores que pensaba que la educación había mejorado en los últimos años se acercaba al 50 %, pero desde hace dos años, este porcentaje ha bajado y sube el de profesores que opinan que la calidad de la educación ha empeorado.

Así, el 31,6 % cree que la calidad de la enseñanza está en descenso en los últimos años, cuando en 2018 solo el 21,6 % tenía esta percepción.

Este informe ha sido promovido por Abanca, ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT.